В официальной дилерской сети действуют новогодние цены на Lexus

С 1 по 25 декабря 2011 года в официальной дилерской сети Lexus в Украине действуют специальные новогодние цены на линейку SUV, а также на весь модельный ряд Lexus. Об этом сообщает сайт www.lexus.ua.

RX 350 – изысканный кроссовер, который комплектуется 19-дюймовыми легкосплавными дисками, системой помощи при парковке с камерами заднего и бокового вида, датчиками дождя и освещения, десятью подушками безопасности, цветным экраном с диагональю 20 см, функциональной навигационной системой с голосовым управлением и мультимедийной аудиосистемой Mark Levinson с системой дистанционного управления Remote Touch.

GX 460 – комфортный и роскошный внедорожник, укомплектованный адаптивными ксеноновыми фарами, датчиками дождя и света, мультифункциональным рулем с подогревом, трехзонным климат-контролем, вентиляцией передних сидений, акустической системой Mark Levinson с 17 динамиками общей мощностью 330 Вт, удобной навигационной системой с голосовым управлением, а также развлекательной мультимедийной системой для задних пассажиров с двумя видеоэкранами, вмонтированными в передние сиденья. И это далеко не полный перечень опций, которые делают GX действительно роскошным и комфортным внедорожником.

LX 570 — это сочетание лучших в этом классе автомобилей характеристик езды по бездорожью и изысканности автомобиля класса «люкс». Динамичное и плавное движение обеспечивается 5,7-литровым двигателем V8. А пакет опций, в состав которого входят 20-дюймовые 10-спицевые легкосплавные колесные диски и передний и задний спортивные бамперы, придает автомобилю стильный и еще более динамичный вид. Салон LX 570 отделан декоративными панелями из дерева ценной породы бубинга, а сиденья – семианилиновой кожей с перфорацией. Благодаря деревянному рулю, который имеет функцию подогрева, и вентиляции передних сидений, поездки на этом автомобиле станут еще более комфортными.

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в салоны официальных дилеров Lexus в Украине.