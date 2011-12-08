Депутаты Ляшко и Заец увели от здания ВР корову

Народные депутаты Олег ЛЯШКО и Иван ЗАЕЦ отвели от здания Верховной Рады корову, которую привезли фермеры – участники акции протеста против принятия закона о рынке земли.

Как передает корреспондент УНИАН, до этого в плотном окружении спецподразделения милиции они вели переговоры о своих последующих действиях.

После этого, договорившись, также в сопровождении милиции через Мариинский парк депутаты провели корову к автомобилю, на котором ее привезли к парламенту.