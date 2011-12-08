УЕФА запустила интернет-платформу для перепродажи билетов на матчи Евро-2012

Варшава. УЕФА запустила официальную интернет-платформу, где владельцы ранее приобретенных билетов на матчи Евро-2012 смогут легально их перепродать.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по сообщению УЕФА, платформа будет действовать до 1 марта 2012 года, а билеты можно продавать лишь по цене, по которой они были приобретены.

"Платформа будет единственным авторизованным способом купить билеты от людей, которые предлагают их для перепродажи. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, что не стоит покупать билеты через другие веб-сайты и от других компаний. Такие билеты часто стоят больше своей стоимости, и многих из них не существует, и будут отменены УЕФА за нарушение правил продажи билетов", - отмечается в сообщении.

При этом фаны, которые ранее регистрировались для приобретения билетов на Евро-2012, могут использовать свои профили, чтобы купить билеты от желающих их продать.

Кроме этого, остается возможность зарегистрировать новый профиль.

В УЕФА отметили, что билеты на Евро-2012 нельзя будет легально перепродать после 1 марта.

Как сообщал УНИАН, УЕФА распределила около 600 тыс. из 1,4 млн. билетов на матчи Евро-2012, с помощью специальной лотереи весной этого года.

На приобретение этих билетов зарегистрировалось более 12 миллионов человек.

Билеты будут стоить от 30 до 600 евро.