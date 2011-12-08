Главное на 8 декабря (день)

Энергетика

НАК "Нафтогаз Украины" частично расплатилась с российским «Газпромом» в рублях за газ, поставленный в ноябре.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины», из 972,21 млрд долл., которые необходимо заплатить, компания перечислила "Газпрому" 210 млн. долл. и 7,2 млрд. руб.

Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключенному между НАК и "Газпромом" 21 апреля прошлого года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долларов за тысячу кубометров.

При этом, согласно дополнениям к действующим контрактам, подписанным 5 декабря, НАК «Нафтогаз Украины» имеет право производить расчеты за импортированный природный газ до 28-го числа следующего за отчетным месяца.

Цена природного газа для Украины в четвертом квартале 2011 года составляет около 400 долл.. за тысячу кубометров.

Финансы Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ 9 декабря в Москве во главе украинской делегации примет участие в очередном заседании Экономического совета Содружества независимых государств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, в ходе заседания планируется обсудить, в частности, деятельность Электроэнергетического совета СНГ и Межгосударственного координационного совета по научно-технической информации.

Также в центре внимания будет вопрос стратегии развития гидрометеорологической деятельности, перспективы сотрудничества государств СНГ в сфере развития и использования возобновляемых энергетических ресурсов.

Кроме этого, на заседании планируется обсудить комплекс бюджетно-финансовых и ряд других вопросов.

Сообщается, что, находясь в Москве, А.КЛЮЕВ планирует провести ряд двусторонних встреч с коллегами из стран СНГ.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины готовит предложения для пересмотра ввозных пошлин в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

При этом он не уточнил, по каким именно позициям готовятся предложения.

«Мы готовим достаточно много предложений в аграрном секторе», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что на сегодняшний день украинский сельскохозяйственный рынок по условиям сотрудничества с ВТО остается очень открытым. «В нашу сторону либерализация очень открыта. И мы ограничены в принятии каких-либо решений по обеспечению продовольственной безопасности. Почему я сегодня не боюсь и приветствую подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом? Так это потому, что она не либерализирует эти условия. Нет улучшения условия для импортеров (в соглашении по ЗСТ с ЕС – УНИАН), мы уже все и так открыли», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он подчеркнул, что при торговле в рамках ВТО необходимо определить условия для защиты внутреннего рынка. «Нам нужно сегодня выписать некоторые позиции, которые бы давали право государству обеспечивать продовольственную безопасность и обезопасить нашего потребителя от некачественных импортируемых продуктов питания», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Евросоюза, на котором будут обсуждаться пути преодоления финансового кризиса в еврозоне.

За день до начала саммита канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ и Президент Франции Николя САРКОЗИ обнародовали свои предложения об изменении основополагающих договоров ЕС, чтобы закрепить жесткие меры по соблюдению финансовой дисциплины, сообщает радио «Свобода».

Некоторые источники сообщают, что рассматривается также вариант создания отдельного договора, который подписали бы только 17 стран еврозоны, а не все 27 членов Европейского Союза.

В руководстве ЕС и отдельных стран Союза пока нет единства по этому вопросу.

Социальная политика Министерство здравоохранения Украины совместно со Всемирной организацией здравоохранения начинает проект по исследованию цен на антиретровирусные, противотуберкулезные, гипотензивные и другие лекарственные средства по методологии, разработанной ВОЗ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, основными задачами данного проекта являются получения достоверной информации относительно цены, наличия и ценовой доступности жизненно необходимых лекарственных средств в разных секторах системы здравоохранения путем введения международной методологии сбора и анализа информации по ценам на лекарственные средства.

В рамках совместного проекта предусматривается получить информацию о наличии и ценовой доступности лекарственных средств в семи регионах страны, в том числе в регионах, где реализуется реформирование системы здравоохранения и пилотирования методологий ВОЗ для дальнейшего внедрения в Украине.

К участию в проекте будут привлечены международные эксперты и отечественные специалисты фармацевтического сектора сферы здравоохранения. Первое заседание рабочей группы совместного проекта Минздрава Украины и ВОЗ состоится в декабре 2011 года.

12 чернобыльцев, которые проводят свою акцию возле Кабинета министров, сегодня утром объявили сухую голодовку.

Как передает корреспондент УНИАН, они растянули напротив Кабмина на склоне плакат «Объявляем сухую голодовку», демонстративно вылили воду и начали акцию.

В целом возле здания правительства голодают около 30 чернобыльцев.

Между тем, одной из участниц акции голодовки стало плохо. Ей помогли добраться до автомобиля «скорой помощи», который постоянно дежурит возле участников акции, где ей сейчас медики оказывают помощь.

Строительство

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Верховная Рада внесла изменения в Закон «О регулировании градостроительной деятельности».

Данным законом до 1 января 2013 года предусматриваются возможности передачи (предоставления) земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в собственность или пользование физическим и юридическим лицам для градостроительных нужд в случае отсутствия плана зонирования или детального плана территорий населенного пункта.

Кроме того, предусмотрено, что реконструкция или капитальный ремонт жилых домов, которые осуществляются за бюджетные средства, могут быть проведены при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.

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