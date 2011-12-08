Переговоры об освобождении задержанных в Ливии украинских граждан продолжаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента консульской службы МИД Украины Андрей ОЛЕФИРОВ.

«По поручению главы государства мы работаем над тем, чтобы они были освобождены как можно скорее. Ответ ливийской стороны заключается в том, что следствие еще не завершено, но все проходит в рамках международно-признанных норм», - сказал А.ОЛЕФИРОВ.

По его словам, граждан Украины подозревают в незаконных действиях на территории Ливии.

«Вина этих граждан не доказана, и это является официальной информацией ливийских коллег», - сказал он, добавив, что в МИД Украины нет никакой информации о том, что они принимали участие в каких-либо незаконных действиях на территории Ливии.

МИД Украины также работает по этому вопросу со своими партнерами, которые поддерживают позицию о том, что в случае, если украинцы не виновны, они должны быть освобождены.

А.ОЛЕФИРОВ заверил, что МИД Украины готов сразу после освобождения украинских граждан обеспечить их беспрепятственное возвращение в Украину.

Он также сообщил, что два-три раза в неделю украинские дипломаты в Ливии посещают украинцев в местах их содержания, предоставляют продукты питания, предметы личной гигиены и возможность общаться по мобильному телефону с родными.