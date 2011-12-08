В Украине и Польше на период проведения Евро-2012 будут созданы «посольства для фанов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента консульской службы МИД Украины Андрей ОЛЕФИРОВ.

«Идея заключается в создании "fun ambassies", то есть посольств для фанов. Это будет и в Украине, и в Польше», - сказал А.ОЛЕФИРОВ.

По его словам, в этих посольствах будут работать опытные болельщики, которые уже прошли тестирование во время различных чемпионатов по футболу в других странах.

«Идея заключается в том, чтобы рядом с консульствами иностранных государств, с департаментами консульских служб МИД Украины в Киеве и МИД Польши в Варшаве к работе с болельщиками приобщались собственно самые опытные болельщики, которые не употребляют алкоголь», - добавил он.

Для работы отмеченных посольств будут выделены помещения, а также будут работать «горячие линии», куда могут обращаться болельщики.

А.ОЛЕФИРОВ сообщил, что консульства европейских стран, команды которых будут принимать участие в Чемпионате Европы по футболу 2012 года, будут работать круглосуточно на период проведения матчей.