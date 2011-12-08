Янукович пообещал увольнять чиновников, которые не занимаются реформами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время Совета регионов, который проходит в Синельниковском районе Днепропетровской области, пообещал увольнять чиновников, которые не желают заниматься реформами.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент отметил: «Нежелание чиновников заниматься реформами, или бюрократические настроения, отсидеться – это не пройдет. Таких будет все меньше и меньше в нашей команде, мы быстро будем делать выводы и подтягивать тех, кто способен эффективно работать», - подчеркнул Президент.

По его словам, «пока мы не подготовим кадры, совсем новые кадры, пока не подготовим почву, чтобы набрать оптимальную скорость для реформ – ничего не выйдет». Президент подчеркнул, что «если будем ждать удобного времени в стране и в мире – не дождемся».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, за реформы нужно браться с желанием и умом. Президент подчеркнул, что недоверие и протесты, которые сейчас вызывают реформы в Украине, – «за каждым действием нужно видеть себя (исполнительную власть – УНИАН)».

«Реальные изменения должны нести позитив, если негатив – то мы неправильно что-то делаем», - отметил Президент Украины.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Украина сегодня только в начале пути реформ.