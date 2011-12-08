Анонс на 9 декабря

* Состоится Международная инвестиционная конференция "INVESTCONFERENCE IN KYIV 2011", которая проходит под патронатом Президента Украины и на которой будут обсуждаться пути реформирования экономики в условиях мирового кризиса, Инновационные стратегии экономического развития, инвестиционный климат и реализация Национальных проектов. В 10-15 в работе конференции примет участие Президент Украины В.Янукович. Организаторы: Госагентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и адвокатское объединение Arzinger. В программе: 9-15 - брифинг председателя Госинвестпроекта В.Каськива; 11-30 - подход В.Каскива к прессе; 18-00 - итоговый брифинг.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится общее собрание Национальной академии аграрных наук Украины. Вопросы: Отрасль аграрной науки в настоящее время на этапе реформирования. Как оно проходит? Как это совмещается с требованиями инновационно-инвестиционной концепции развития АПК? Какое место в агросекторе будет иметь аграрная наука в ходе земельной реформы? Также будет работать выставка образцов агропродукции.

* Круглый стол на тему: «Развитие института корпоративной социальной ответственности в Украине: Актуальные проблемы реализации КСО отечественными предприятиями», организованный УСПП совместно с КНУ им.Т.Шевченко. Участники: президент УСПП А.Кинах, декан экономического факультета КНУ им.Т.Шевченко В.Базилевич, руководитель экспертной организации «Центр Развития КСВ» Г. Сапрыкина, вице-президент ООО «ТНК- ВР Коммерс» С.Дорожкин, зам.председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства ВРУ К.Ляпина, директор Украинской Ассоциации по развитию менеджмента и бизнес-образования Л.Горохова, представители Глобального договора ООН и др.

* Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев во главе украинской делегации примет участие в очередном заседании Экономического совета СНГ, которое состоится в Москве. Участники заседания обсудят, в частности, деятельность Электроэнергетического Совета СНГ и Межгосударственного координационного совета по научно-технической информации, стратегию развития гидрометеорологической деятельности, перспективы сотрудничества государств Содружества в отрасли развития и использования возобновляемых энергетических ресурсов. Кроме этого, предусматривается обсуждение комплекса бюджетно-финансовых и ряда других вопросов. Планируется проведение Андреем Клюевым ряда двусторонних встреч с коллегами из разных стран СНГ.

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