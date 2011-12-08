Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес изменения в состав Совета регионов.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

В частности, согласно документу, в Совет регионов вошли: председатель Львовской областной государственной администрации Михаил КОСТЮК, председатель Совета министров Автономной Республики Крым Анатолий МОГИЛЕВ и председатель Запорожской областной государственной администрации Александр ПЕКЛУШЕНКО.

В то же время из состава Совета регионов выведены экс-губернаторы Львовской и Запорожской областей Михаил ЦЫМБАЛЮК и Борис ПЕТРОВ.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Президент освободил Б.ПЕТРОВА от должности председателя Запорожской областной государственной администрации и М.ЦЫМБАЛЮКА - от должности председателя Львовской ОГА.