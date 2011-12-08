Главное на 8 декабря (вечер)

Финансы

Отрицательное сальдо интервенций НБУ на валютном межбанке в ноябре составило 700 млн. долл.

Отрицательное сальдо интервенций НБУ на валютном межбанке в ноябре составило около 700 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена ЩЕРБАКОВА во время круглого стола.

«Интервенции у нас минимальные, фактически в два раза мы их уменьшили (по сравнению с октябрем — УНИАН)... Наша интервенция, чистое сальдо, была 700 млн. долл.», - сказала Е.ЩЕРБАКОВА.

При этом она отметила, что, в т.ч., 300 млн. долл. Нацбанк продал «Нафтогазу».

Пятипроцентное снижение золотовалютных резервов в ноябре регулятор объясняет курсовой разницей между валютами, которые входят в резервы.

«Львиная доля (снижения резервов - УНИАН), порядка миллиарда — это курсовая разница. Очень волатильный евро», - сказал Е.ЩЕРБАКОВА.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Национального банка Украины в ноябре 2011 года сократились на 5%, или на 1,75 млрд. долл., – до 32,4 млрд. долл.

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Янукович подписал изменения к Налоговому кодексу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования инвестиций в отечественную экономику»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 17 ноября.

Изменениями предусмотрено, что в случае передачи в аренду или концессию целостного имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия налогоплательщик - арендатор или концессионер после принятия целостного имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия в аренду или концессию приобретает все права и обязанности относительно погашения денежных обязательств или налогового долга, которые возникли у государственного или коммунального предприятия до передачи целостного имущественного комплекса в аренду или концессию.

Также законом предусмотрено, что получение имущества в концессию не изменяет налоговых обязательств концессионера. При этом концессионер увеличивает сумму расходов на сумму начисленного концессионного платежа по результатам налогового периода, в котором осуществляется такое начисление.

Изменениями предусмотрено, что арендная плата (концессионный платеж) по договорам аренды (концессии) целостного имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия (его структурного подразделения), если арендодателями или концессиедателями по договорам выступают органы государственной власти или местного самоуправления, и платежи зачисляются в государственный бюджет Украины или местный бюджет.

Кроме того, в Налоговый кодекс внесены изменения о том, что на период действия порядка налогообложения доходов от страховой деятельности, предусмотренного этим пунктом, доходы страховщика от другой деятельности, не связанной со страховой деятельностью, а также доходы, полученные страховщиком-цедентом в отчетном периоде от перестраховщиков по договорам перестрахования, уменьшены на сумму осуществленных страховщиком-цедентом страховых выплат (страхового возмещения) в части (в пределах долей), в которой перестраховщик несет ответственность в соответствии с заключенными со страховщиком-цедентом договорами перестрахования, облагаются налогом в порядке, сроки и по правилам, предусмотренными этим Кодексом, и по ставке, определенной в соответствии с пунктом 151.1 статьи 151 этого Кодекса.

Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

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Средняя зарплата украинского учителя с 15-летним стажем - 2300 грн., врача - 1300 грн.

Средняя зарплата украинского учителя с 15-летним стажем работы в 2011 году составляла 2300 грн., врача - 1300 грн.

Такие данные приведены в таблице по средней зарплате бюджетников, выложенной на Facebook правительственным уполномоченным по дерегуляции в Минэкономразвития Михаилом БРОДСКИМ. Информация приведена за 2011 год.

Согласно этой таблице, средняя зарплата врача-терапевта со стажем 10-15 лет составляет 1351 гривню, медсестры с таких же стажем – 1135 грн., учителя с таким же стажем – 2322 грн.

Там же указано, что средняя зарплата врача-хирурга с высокой выслугой лет, с учетом вредных условий работы, составляет 4035 грн., старшей медсестры со стажем 10-15 лет – 1442 грн., заслуженного учителя (с ученой степенью и высоской выслугой лет) – 2976 грн.

Без опыта работы у работников этих сфер цифры ненамного превышают 1 тыс грн.: врач-терапевт – 1160 грн., учитель – 1323 грн., а у медсестры еще ниже – 987 грн.

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Баррозу призвал страны Евросоюза продемонстрировать преданность единой валюте

Брюссель. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ призвал страны Европейского Союза продемонстрировать преданность единой валюте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, об этом он заявил сегодня, выступая на конгрессе Европейской народной партии в Марселе.

“Весь мир смотрит на нас. И то, чего мир ожидает от нас, это больше не национальные проблемы, а общеевропейское решение”, - заявил Ж.БАРРОЗУ накануне саммита ЕС, который начнется сегодня в Брюсселе.

“Чего я ожидаю от глав государств и правительств – не того, чтобы они приехали и сказали, чего они не могут, а что они сделают для Европы”, - добавил Президент Еврокомиссии.

По его словам, Евросоюз должен продемонстрировать свою поддержку единой валюте.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе начинается двухдневный саммит ЕС, на котором лидеры стран - членов ЕС планируют обсудить дальнейшие шаги по выходу из экономического кризиса.

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Международные валютные резервы НБУ в ноябре сократились на 5%

Международные валютные резервы Национального банка Украины в ноябре 2011 года сократились на 5%, или на 1,75 млрд. долл., – до 32,4 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с начала года (на 1 января было 34,576 млрд. долл.) золотовалютные резервы уменьшились на 6,3%, или на 2,17 млрд. долл.

Также сообщается, что на 1 декабря т.г. в структуре резервов 30,85 млрд. долл. составляла иностранная валюта, резервная позиция в МВФ – 0,03 млн. долл., специальные права заимствования – 18,1 млн. долл., золото – 1,54 млрд. долл.

Напомним, что, по словам первого заместителя председателя правления НБУ Юрия КОЛОБОВА, одной из основных причин снижения объема золотовалютных резервов стали интервенции Нацбанка с целью удовлетворения спроса населения на валюту.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ не исключает, что объем золотовалютных резервов до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл.

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ТЭК

«Нафтогаз» предоставил «Черноморнафтогазу» беспроцентный кредит в 3,2 млрд. грн. на буровую

Государственное акционерное общество «Черноморнофтагаз» (Симферополь) привлекло у НАК "Нафтогаз Украины" беспроцентный кредит в размере 3,24 млрд. грн. для покупки самоподъемной буровой установки.

Об этом говорится в сообщении "Черноморнафтогаза", обнародованном в официальной прессе.

Предельный срок возвращения займа - 30 сентября 2012 года, при этом по условиям договора он может быть возвращен досрочно.

Первый транш кредита в размере 320 млн. грн. «Черноморнафтогаз» получил 1 декабря.

Как сообщал УНИАН, в ноябре "Черноморнафтогаз" договорился с Rigas Kugu Buvetava (АО "Рижская судоверфь", Латвия) о поставке буровой установки.

С ее помощью "Черноморнафтогаз" планирует в 2013 году начать поисково-разведочное бурение на структуре Рифтовая-Осетрова (северо-западная часть шельфа Черного моря).

ГАО "Черноморнафтогаз" занимается разведкой и добычей нефти и газа на украинском шельфе Черного и Азовского морей.

100% акций "Черноморнофтогаза" принадлежит "Нафтогазу".

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Фондовый рынок

ФГИУ допустил ДТЭК и «Полтаваоблэнерго» к участию в конкурсе по продаже 25% "Киевэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) допустил к участию в конкурсе по продаже 25% госпакета акций ПАО "Киевэнерго" ДТЭК и ПАО «Полтаваоблэнерго».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Таким образом, к участию в конкурсе по продаже госпакета "Киевэнерго" допущены обе подавшие заявки компании.

Конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 25% "Киевэнерго" состоится завтра, 9 декабря, в 14:00.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ перенес проведение конкурса по продаже 25% госпакета акций ПАО "Киевэнерго" с 25 ноября на 9 декабря т.г. в связи с дополнительной проверкой сведений, предоставленных для участия в конкурсе.

Напомним, заявки на участие в конкурсе по продаже 25% госпакета акций «Киевэнерго» подали ДТЭК и ПАО «Полтаваоблэнерго».

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отказал ПАО «Полтаваоблэнерго» в рассмотрении заявки на получение разрешения на приобретение 25% акций ПАО «Киевэнерго». Как отметили в АМКУ, в комитете отсутствует информация о конечных бенефициарах ПАО «Полтаваоблэнерго».

В то же время в АМКУ сообщили, что "Полтаваоблэнерго" может повторно подать заявку на приобретение 25% "Киевэнерго".

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины 5 октября объявил о проведении приватизационных конкурсов с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 45,103% госпакета акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и 25% акций «Киевэнерго».

Стартовая цена 45,103% акций «Захидэнерго» составляет 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акций «Киевэнерго» - 432 млн. 305 тыс. грн.

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Соцполитика

12 чернобыльцев, которые голодают под Кабмином, решили вернуться домой

12 чернобыльцев, которые голодают под Кабинетом министров, после встречи с представителями Пенсионного фонда выразили желание вернуться домой.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах, отметив, что эти лица являются жителями Луганской области.

По данным собеседника агентства, сейчас в акции протеста у Дома правительства принимают участие около 30 человек.

В то же время собеседник агентства отметил, что ему не известно, о чем именно удалось договориться чернобыльцам с представителями Пенсионного фонда.

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ПФ начисляет чернобыльцам пенсии по решениям судов, но на выплаты денег нет – прокуратура

Пенсионный фонд Украины и в настоящее время начисляет ликвидаторам Чернобыльской аварии пенсии, согласно судебным решениям, но выплат нет из-за отсутствия в бюджете денег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге прокурор Донецкой области Владимир ВЫШИНСКИЙ.

Он напомнил, что протестующие чернобыльцы подавали в прокуратуру заявление с просьбой возбудить уголовное дело против Пенсионного фонда, в частности, против должностных лиц регионального управления Пенсионного фонда в Донецкой области по статье 382 Уголовного кодекса Украины (невыполнение судебного решения), но прокуратура отказала им, потому что фактическое исполнение Пенсионным фондом судебных решений было выполнено – чернобыльцам пересчитали суммы пенсий и начислили..

«Есть судебные решения, которые обязывают Пенсионный фонд пересчитать пенсии чернобыльцам. Эти судебные решения были исполнены, в том числе с привлечением исполнительной службы… В настоящее время начисления идут», – сказал В.ВЫШИНСКИЙ и добавил: «Но, с учетом обстоятельств, которые вы знаете - отсутствие денежных средств, - эти начисления идут в качестве долга».

Прокурор пояснил, что «весь спор состоял в том, как считать – Пенсионный фонд считал так, а суд указал и обязал пересчитать пенсии по другому алгоритму. Это было пересчитано, и пенсии начисляются и сейчас. Этот вопрос в прокуратуре проверили – идет начисление, однако, в связи с отсутствием средств, пенсии не выплачиваются».

«Поэтому говорить, что в действиях работников Пенсионного фонда есть состав преступления по статье 382, у прокуратуры нет оснований. Поэтому и было принято такое решение», - отметил В.ВЫШИНСКИЙ.

На реплику журналистов, что же делать чернобыльцам, которые сегодня фактически не получают отсуженные пенсии, прокурор заявил: «Этот вопрос не в компетенции органов прокуратуры».

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KFW предоставит 2 млн. евро для развития социальной инфраструктуры украинских регионов

Правительство своим распоряжением одобрило проект финансового и проектного соглашения между Министерством социальной политики (получателем), Украинским фондом социальных инвестиций (агентство по реализации проекта) и немецким кредитным учреждением KFW на 2 млн. евро.

Как сообщается на официальном сайте Минсоцполитики, проект "Содействие развитию социальной инфраструктуры. Дополнительный компонент "Пилотное мероприятие "Городской пространство" направлен на социальное развитие регионов Украины.

Проект финансового и проектного соглашения предусматривает продолжение сотрудничества между украинским правительством и немецким кредитным учреждением KFW.

Распорядителем средств и агентством по реализации проекта определен Украинский фонд социальных инвестиций.

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Агро

Украина заинтересована в поставках зерна в Ливан - Азаров

Бейрут. Украина заинтересована в заключении долгосрочных контрактов на поставки зерна в Ливанскую Республику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Ливана Наджибом МИКАТИ.

В частности, премьер отметил важность для Украины участия в строительстве зернового терминала в ливанском городе Триполи. По словам Н.АЗАРОВА, это будет крупный зерновой терминал, который способен принять до 150 тыс. тонн зерна в сутки. «Естественно, строительство такого терминала должно осуществляться на основе долгосрочного гарантированного контракта», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, пресс-секретарь премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО сообщил журналистам, что во время встречи с представителями ливанского бизнеса также обсуждался вопрос строительства такого терминала.

«Мы готовы гарантировать поставки зерна на длительную перспективу сегодня благодаря созданию государственного зернотрейдера. Мы можем обеспечить гарантированный объем поставок», - привел слова Н.АЗАРОВА В.ЛУКЬЯНЕНКО. Он отметил, что в случае реализации этого проекта Ливан фактически будет перевалочным центром зерноторговли для стран Ближнего Востока.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2010 г. в то время министр экономики Василий ЦУШКО заявил, что Украина планирует в 2011 году экспортировать в Ливан 100 тыс. тонн продовольственной пшеницы. При этом он отметил, что экспорт зерна планируется вне зависимости от возможного его продления в следующем году.

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Мораторий на продажу земли планируется продлить до 2013 года - Калетник

Мораторий на продажу земель сельского хозяйственного назначения планируется продлить до 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Григорий КАЛЕТНИК (фракция Партии регионов).

Он отметил, что в Комитете доработан для рассмотрения в первом чтении проект закона «О рынке земли».

По его словам, в законопроекте предусмотрено внедрение рынка земли с января 2013 года. Он добавил, что в законопроекте предлагается, чтобы покупателями земли были только граждане Украины и государство. «Государство выступает покупателем в статусе органов местного самоуправления и органов местной власти», - добавил он.

Депутат отметил, что предполагается создание Государственного земельного банка. Г.КАЛЕТНИК подчеркнул, что в законопроекте предусмотрено, что одно лицо может купить не более 100 га земли.

Он также проинформировал, что данным законопроектом предлагается ограничить аренду земель на территории одного района и одной области. По его словам, физическое или юридическое лицо сможет арендовать в районе не более 6 тыс. гектаров земли и в области – не более 5% земель сельхозназначения.

При этом он добавил, что данное лицо должно быть обязательно зарегистрировано по месту расположения земли.

В то же время председатель профильного комитета обратил внимание, что притом, что в законопроекте предусмотрено внедрение рынка земли с 2013 года, но уже с даты принятия закона земли несельскохозяйственного назначения будут продаваться на аукционах.

Г.КАЛЕТНИК выразил надежду, что парламент до конца сессии (текущая сессия заканчивается в середине января 2012 года – УНИАН) примет данный законопроект в качестве закона.

На уточняющий вопрос журналистов, что будет в период с 1 января 2012 года (с этой даты заканчивается мораторий на продажу земли сельхозназначения – УНИАН) до даты подписания Президентом Украины принятого ВР закона, Г.КАЛЕТНИК ответил, что не будет ничего, потому что продажа земли сельхозназначения будет невозможной, поскольку нет механизма продажи земли.

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Завтра в Украине ожидается мокрый снег

Завтра в западных областях Украины ночью ожидается небольшой, днем умеренный мокрый снег; на дорогах местами гололедица.

На остальной территории ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на юге Крыма 2-7° тепла; днем 0-5° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 4-9°.

В Киевской области в пятницу ночью местами ожидается небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

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