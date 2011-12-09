Экс-первый замминистра юстиции Корнийчук амнистирован

Печерский районный суд Киева амнистировал бывшего первого заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла председательствующая на судебном процессе судья Оксана ЦАРЕВИЧ, удовлетворив, таким образом, соответствующее ходатайство Е.КОРНИЙЧУКА и его адвокатов.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА было возбуждено Генпрокуратурой 22 декабря 2010 года по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий, которое привело к тяжким последствиям). Бывшему первому заместителю руководителя Минюста выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок.

Вместе с тем 30 ноября Генеральная прокуратура Украины изменила Е.КОРНИЙЧУКУ статьи обвинения на более мягкие.

В частности, сторона обвинения попросила суд изменить квалификацию преступления, совершенного Е.КОРНИЙЧУКОМ, с ч.3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, которое привело к тяжким последствиям), ч.2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины на ч.1 ст.365 и ч.1 ст.366, за что предусмотрено максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Переквалификацию преступления представитель прокуратуры объяснил тем, что во время досудебного следствия не была доказана причинно-следственная связь действий Е.КОРНИЙЧУКА с нанесенным им вредом.

7 декабря адвокаты Е.КОРНИЙЧУКА обратились в суд с просьбой амнистировать их подзащитного и закрыть его дело.