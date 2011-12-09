ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Украину заталкивают в рублевую зону» пишет: сфера экономического влияния России на Украину продолжает расширяться. Согласившись расплачиваться за российский газ в российской валюте, Украина становится частью рублевой зоны…

http://delo.ua/ukraine/ukrainu-zatalkivajut-v-rublevuju-zonu-169473/

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Также «Дело» в публикации «Нацбанк потратил на поддержание курса гривни в ноябре $700 млн.» пишет: отрицательное сальдо интервенций НБУ на межбанке в ноябре сократилось в 2,1 раза – до $700 млн. Причем почти половина этой суммы была направлена на продажу иностранной валюты "Нафтогазу Украины" для расчетов за газ…

http://delo.ua/finance/nacbank-potratil-na-podderzhanie-kursa-grivni-v-nojabre-700-mln-169470/

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«Дело» в публикации «Сколько платят Колесникову и Тигипко» пишет: заработная плата вице-премьер-министров Украины Бориса Колесникова и Сергея Тигипко составляет 19,7 тыс. грн. в месяц. Материальную помощь в 2011 вице-премьер-министры не получали…

http://delo.ua/ukraine/skolko-platjat-kolesnikovu-i-tigipko-169481/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Не частное дело», в котором пишет: рынок земли будет создан только в 2013 году, при этом государство станет его главным игроком, подменяя рыночные механизмы системой регулируемого оборота аграрных земель. Эти нормы предложены новым законопроектом о земельной реформе. Фермеры согласны со снижением планки владения землей до 100 га, но скептически относятся к другим антирыночным нормам: госбанк сможет монополизировать кредитование под залог земли, а процедуру продажи земель гражданами сделают очень сложной…

http://www.kommersant.ua/doc/1833903

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина не смогла избежать риска», в котором пишет: консалтинговая компания Maplecroft (Великобритания) обнародовала отчет о соблюдении прав человека Human Rights Risk Atlas в 2011 году. Из 197 стран, представленных в рейтинге, в которых оценивался уровень инвестиционных рисков, Украина заняла 74-е место. По сравнению с прошлогодним рейтингом Украина поднялась на 10 позиций. Однако государство по-прежнему остается в категории стран с высоким уровнем риска…

http://www.kommersant.ua/doc/1834151

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Издание «Экономические известия» в публикации «Комплекс гигантомании» пишет: в ближайшем будущем Кабмин намерен создать единую государственную холдинговую компанию (ГХК) по управлению государственными активами. Если идея будет доведена до конца, в стране появится огромный коррупционный орган, подконтрольный семье президента, считают эксперты…

http://state.eizvestia.com/full/kompleks-gigantomanii

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Азаров завернет валюту в бумагу», в котором пишут: Кабинет министров намерен номинировать облигации внутреннего государственного займа не только в национальной, но и в иностранной валюте. Соответствующий проект поправок в закон «О ценных бумагах и фондовом рынке» (№9548) зарегистрирован в парламенте. Предлагается также разрешить продажу ОВГЗ за валюту, тогда как сегодня она разрешена только в гривне…

http://markets.eizvestia.com/full/azarov-zavernet-valyutu-v-bumagu

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«Экономические известия» публикуют материал «Картофель выплеснулся», в котором пишут: Украина наращивает экспорт картофеля, проявляя чудеса активности в поиске новых рынков сбыта. В частности, партии украинского картофеля были поставлены в Грузию и Азербайджан. Старательно искать новых покупателей фермеров заставляет незавидная перспектива собранного урожая — «или на экспорт, или на помойку»…

http://finance.eizvestia.com/full/kartofel-vyplesnulsya

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Газета «Сегодня» в публикации «ГАИ вышла на дороги с камерами, чтобы штрафовать водителей за лишние остановки» пишет: штрафуют на 350 гривен, а оплатить просят сразу…

http://www.segodnya.ua/news/14318790.html

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Также «Сегодня» в публикации «Коммунальщики придут за долгами с «болгаркой» пишет: бригады планируют действовать на основании судебных решений о принудительном вхождении в квартиру…

http://www.segodnya.ua/news/14318776.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Как Путин спас еще один завод Дерипаски» пишет: премьер РФ спас еще один завод Олега Дерипаски — Богословский алюминиевый (БАЗ). Для этого «КЭС-холдингу» Виктора Вексельберга придется продать UC Rusal электростанцию, а «Холдингу МРСК» отказаться от части дохода…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1448043/ruchechnoe_upravlenie

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Также «Ведомости» в публикации «Сценарии выхода из еврозоны обсуждаются всерьез» пишут: ЕЦБ ждет спада в еврозоне и обещает банкам помощь больше, чем после краха Lehman Brothers. Эйфория инвесторов в преддверии саммита лидеров еврозоны сменилась распродажами, а центробанки Европы задумались о возврате национальных валют…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1448038/chem_zamenit_evro

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Издание «Известия» в публикации «На тротуарную плитку потратят новые миллиарды» пишет: власти Москвы увеличили расходы на дальнейшую замену городского асфальта тротуарной плиткой. До начала нового сезона укладки уже замощенные улицы проверят на морозоустойчивость…

http://izvestia.ru/news/509121

(УНИАН)