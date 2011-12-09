Клюев прибыл в Москву для участия в заседании Экономического совета СНГ

В Москву прибыл первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ для участия в 52-м заседании Экономического совета СНГ.

Как передает УНИАН, в состав украинской делегации входят первый заместитель министра иностранных дел Украины Руслан ДЕМЧЕНКО, Правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий МУНТИЯН и посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО.

Заседание проходит в московском "Президент-отеле".

Программой предусматривается, что в 14.30 Клюев вернется в Киев.