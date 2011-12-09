Переговоры с ЕС об ассоциации нужно завершить в 2011 году - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что переговоры с Европейским Союзом должны быть завершены до конца 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на Международной инвестиционной конференции «Investconference in Kyiv 2011».

"Хочу подтвердить нашу четкую политическую волю: завершить непростой переговорный процесс относительно заключения соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в 2011 году", - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он положительно оценил конструктивный ход переговоров относительно политической части соглашения и переговоров о создании зоны свободной торговли с ЕС. "Хотя с экономической точки зрения это решение не простое для Украины", - добавил Президент.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о соглашении об ассоциации с 2007 года, а о зоне свободной торговли, создание которой является составляющей соглашения, - с 2008 года. Стороны планировали завершить переговоры о соглашении до конца этого года и парафировать его на саммите Украина-ЕС в декабре в Киеве.