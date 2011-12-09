В Брюсселе обсуждается безвизовый режим между Украиной и Польшей на период Евро-2012
13:07, 09 декабря 2011Разное
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В Брюсселе обсуждает вопрос о возможности введения безвизового режима между Украиной и Польшей для футбольных болельщиков на период проведения Евро-2012 - на месяц.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве на Международной инвестиционной конференции сообщил генеральный директор Восточного комитета германской экономики Райнер ЛИНДЕР.
«У нас будет безвизовый режим между Украиной и Польшей на месяц, на время чемпионата, для футбольных фанатов, чтобы они могли свободно передвигаться из страны в страну. Мы сделали такое предложение в Брюсселе. Я думаю, что работа идет в этом направлении», - сказал он.
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