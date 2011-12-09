ВР ратифицировала Соглашение между Украиной и Кипром об охране информации

Верховная Рада Украины приняла Закон "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Кипр о взаимной охране информации с ограниченным доступом".

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 271 из 295 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашением предусмотрено, что для выполнения целей этого Соглашения компетентными органами безопасности являются: в Украине - Служба безопасности Украины, в Республике Кипр - Национальный орган безопасности. Компетентные органы безопасности своевременно информируют друг друга о любых изменениях в названиях указанных органов или передаче их в компетенцию другим органам.

В соглашении предусмотрено, что полученная информация с ограниченным доступом используется исключительно в целях, определенных при ее передаче.

Ни одна из сторон не имеет права передавать информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного разрешения уполномоченного органа другой стороны, который предоставил соответствующий гриф ограничения доступа, согласованного с компетентным органом безопасности этой стороны.

В соглашении определен порядок передачи информации с ограниченным доступом.

В соглашении отмечается, что любое нарушение правил безопасности по охране информации с ограниченным доступом, предоставленной или созданной по результатам сотрудничества между сторонами, должно расследоваться и преследоваться в судебном порядке в соответствии с национальным законодательством стороны, на территории государства которой произошло нарушение.

В случае установления разглашения или утраты информации с ограниченным доступом уполномоченные органы сторон немедленно сообщают друг другу о таком случае и информируют компетентные органы безопасности своих сторон.