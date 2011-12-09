Главное на 9 декабря (день)

Финансы

Национальный банк Украины планирует ввести российский рубль в первую категорию валют и учитывать его в золотовалютных резервах.

Об этом УНИАН сообщил глава Нацбанка Сергей АРБУЗОВ.

«Мы их (рубли – УНИАН) будем включать в расчет резервов, - сказал глава НБУ.

- Сейчас мы будем переводить рубли в первую категорию. Как переведем, так рубль сразу и будет зачисляться в резервы». При этом он подчеркнул, что данный вопрос уже согласован с МВФ.

По его словам, пополнение рублевого резерва будет происходить за счет использования этой валюты в торговых операциях с Россией. При этом С.АРБУЗОВ не уточнил сроки, когда может быть принято решение о включении рубля в валютные резервы.

Напомним, в первую группу Классификатора включены Свободно конвертированные валюты, которые широко используются для осуществления платежей по международным операциям и продаются на главных валютных рынках мира. Это такие валюты, как австралийские доллары, английские фунты стерлингов, датские кроны, доллары США, канадские доллары, японские иены, евро, СПЗ и т.д. Право Нацбанка определять валюты инвестирования предусмотрено Законом Украины «О режиме иностранного инвестирования».

Украина не будет использовать доллары из резерва Национального банка Украины для конвертации в рубли для расчета НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» за приобретенный газ.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава НБУ Сергей АРБУЗОВ.

«Я не собираюсь менять доллары, которые находятся в золотовалютном резерве, для того, чтобы купить рубли», - сказал С.АРБУЗОВ.

Он подчеркнул, что предположения о том, что для покупки рублей будут использованы доллары ЗВР, являются ошибочными.

Он также сообщил, что в дополнительном соглашении к контракту на покупку российского газа, подписанном в начале декабря, не зафиксирована пропорция по оплате рублями и долларами за газ. Валюта для оплаты, отметил С.АРБУЗОВ, согласно допсоглашению, будет определяться исходя из возможности НАК «Нафтогаз Украины».

«Все будет определять «Нафтогаз». У него есть такая возможность. Это не обязанность, это его возможность – платить в рублях или долларах. Такие условия для страны явно выигрышные», - сказал С.АРБУЗОВ.

Он сообщил, что рубли для оплаты будут браться с внутреннего рынка.

«Сегодня товарооборот между Украиной и Россией более 50 млрд. долл. Если хотя бы на 10% перевести расчеты в рублях, нам хватит абсолютно спокойно оплатить импорт (газа – УНИАН) в рублях. Поэтому рубли мы будем брать с внутреннего рынка. А раз будем брать с внутреннего рынка, то покупать их будем за гривни. Поэтому золотовалютные резервы уменьшаться не будут. И это основная ключевая идея наших преобразований».

С.АРБУЗОВ также отметил, что первый платеж в рублях за газ «Нафтогаз» провел собственными силами, а в дальнейшем средства будут браться с рынка после наполнения его рублевой массой.

«Я думаю, что в ближайшее время мы сформируем рынок рубля на необходимую сумму. А пока работают свопы, заимствование и внутренний рынок. На сегодняшний день, я думаю, что процентов 10 (рублей – УНИАН) от необходимой суммы находится на внутреннем рынке. А когда будет сформирован спрос на рубли, то появятся и предложения. Пока рубли в страну не идут, потому что на них нет спроса. Теперь спрос будет, потому что мы сформировали абсолютно рыночные условия (по форме оплаты за газ – УНИАН)», - сказал С.АРБУЗОВ.

Лидеры стран зоны евро договорилисьускорить вступление в действие соглашения о Европейском механизме стабильности, который должен заменить созданный на сегодняшний день Европейский инструмент финансовой стабильности для помощи странам зоны евро, имеющих проблемы с дефицитом бюджета и долговыми обязательствами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, согласно достигнутому сегодня на рассвете решению, соглашение вступит в силу, как только его ратифицируют страны, которые представляют 90% инвестиционных обязательств.

“Наша общая цель заключается в том, чтобы соглашение о Европейском механизме стабильности вступило в силу в июле 2012 года”, - написано в заявлении глав государств и правительств стран еврозоны.

Лидеры стран зоны евро также договорились, что существующий на сегодняшний день инструмент финансовой стабильности, тем не менее, будет использоваться для финансирования существующих программ помощи до середине 2013 года.

Кроме того, лидеры еврозоны договорились предоставить Международному валютному фонду дополнительно 200 млрд. евро в форме двусторонних кредитов для обеспечения адекватности ресурса МВФ для преодоления кризиса.

Страны зоны евро договорились о новом фискальном соглашении, которое усилит монетарный союз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующая договоренность была достигнута сегодня на рассвете после почти 10-часового обсуждения лидерами стран-членов зоны евро.

Новые фискальные правила в еврозоне будут включать, в частности, требование того, что бюджеты должны быть сбалансированными или с профицитом, а структурный дефицит – не должен превышать 0,5% ВВП. При этом предусматривается, что такое требование в бюджеты должно быть закреплено на конституционном или адекватном уровне стран-членов зоны евро. Предусматривается также, что правило сбалансированности бюджетов должно включать в себя автоматические механизмы коррекции в случае обнаруженных нарушений установленных норм.

Новое фискальное соглашение также предусматривает возможность для ряда стран-членов постепенного достижения соответствующих требований о сбалансированности бюджета с учетом требований Еврокомиссии. При этом страны, которые находятся под процедурой избыточного бюджетного дефицита, должны будут представлять на утверждение Еврокомиссии программы необходимых структурных реформ для уменьшения дефицита.

Кроме того, страны зоны евро договорились об автоматических санкциях в случае, если страны будут превышать дефицит бюджета в 3% ВВП.

Договоренности стран зоны евро включают в себя также усиление роли Комиссии в оценке бюджетных планов отдельных стран и в праве Комиссии требовать пересмотра бюджетных планов в случае, если по мнению исполнительного органа ЕС эти планы не будут реалистичными или не будут отвечать Пакту стабильности и роста ЕС.

Лидеры стран зоны евро также согласились работать над выработкой общей экономической политики и решили проводить свои саммиты на регулярной основе, по меньшей мере дважды в год.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) изменил прогноз по росту ВВП еврозоны в 2012 году в сторону понижения. По мнению банка, ВВП зоны евро упадет на 0,4%, максимальный рост не превысит 1%, передает Reuters.

Три месяца назад ЕЦБ ожидал других показателей на 2012 год – роста от 0,4% до 2,2%.

На этот год Европейский ЦБ ожидает роста ВВП на уровне 1,5-1,7%.

ЕЦБ не в первый раз снижает прогноз по росту экономики еврозоны. Ранее ЕЦБ ввиду замедления темпов роста экономики 17 стран зоны единой европейской валюты уменьшил прогноз роста ВВП региона на 2011 и 2012 годы на 0,3 процентного пункта и 0,4 процентного пункта соответственно, передает «Газета.Ru».

Фондовый рынок

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости приватизации большинства государственных предприятий до 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на Международной инвестиционной конференции «Investconference in Kyiv 2011».

"Считаю, что в государственной собственности должен остаться ограниченный перечень предприятий, которые обеспечивают выполнение государственной своих основных функций и гарантируют национальную и экономическую безопасность. Остальные государственные предприятия должны быть приватизированы", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, это даст возможность привлекать негосударственные инвестиции для модернизации этих предприятий и сэкономить бюджетные средства, которые можно будет направить на социальные потребности страны.

"Этот процесс должен быть завершен до 2014 года. Новая редакция программы приватизации и изменения к приватизационному законодательству в ближайшее время будут рассмотрены в парламенте", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Это законодательство, отметил Президент, должно стать основой для завершения процесса широкомасштабной приватизации.

Верховная Рада Украины приняла закон «О Фонде государственного имущества Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 246 из 286 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала за данный закон фракция КПУ.

Как известно, фракции НУ-НС и БЮТ покинули сессионный зал в знак протеста против действий власти в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Председатель Комитета ВР по вопросам экономической политики Александр БОНДАРЬ отметил, что в принятом законе есть много недостатков, но сказал, что лучше такой закон, чем отсутствие всякого закона. Он напомнил, что много лет в Украине нет закона о Фонде госимущества.

Данным законом, в частности, предусмотрено, что ФГИУ ответственен перед Президентом Украины. Также предусмотрено, что ФГИУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, законами Украины, актами Президента и правительства Украины, другими актами законодательства Украины, поручениями Президента и премьер-министра.

В данном законе определены основные задачи ФГИУ. В частности, предусмотрено, что ежемесячно ФГИУ подает Президенту и правительству информацию о ходе выполнения государственной программы приватизации, а ежеквартально подает Президенту, ВР и правительства аналитическую справку о работе и ходе выполнения этой программы, а ежегодно – отчет Президенту, ВР и правительства о ходе выполнения этой программы.

В законе определенные полномочия ФГИУ.

Председатель ФГИУ назначается на должность при согласии ВР и освобождается от должности Президентом Украины. В соответствии с данным законом первый заместитель и заместитель председателя ФГИУ назначаются на должность по предоставлению премьер-министра Украины и освобождаются от должности Президентом Украины.

Физическое лицо в ноябре обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском, в котором просит обязать Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) реализовать выставленные на приватизацию 25% акций компании "Киевэнерго" самой компании.

Об этом сказано в определении суда от 16 ноября, копией которого располагает УНИАН.

Согласно другому определению в рамках указанного дела от 18 ноября третьей стороной в деле выступает общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "ОК-2" (Донецк), которая заявила самостоятельные требования относительно признания отсутствия права у физлица по рассматриваемому делу.

Энергетика

Министерство инфраструктуры Украины направило в Кабинет министров Украины законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины», в котором, в частности, предлагает увеличить акцизный сбор на нефтепродукты.

Об этом сказано в проекте закона, текстом которого располагает УНИАН.

Наиболее радикально предлагается повысить акцизный сбор на дизельное топливо. Так, акцизный сбор на самую распространенную марку дизтоплива класса Евро-4, на которую приходится около 70% рынка Украины, Мининфраструктуры предлагает повысить более чем в 2 раза – до 100 евро за тонну.

Одновременно министерство предлагает отказаться от действующей дифференцированной шкалы акцизного сбора на дизельное топливо в зависимости от его качества.

Что касается бензина, то акцизный сбор на него Мининфраструктуры предлагает повысить на 10%, или до 200 евро за тонну.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемый рост акцизов на нефтепродукты позволит в 2012 г. дополнительно получить 3,35 млрд. грн. в бюджет, что будет использовано для увеличения финансирования автодорожного комплекса Украины.

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