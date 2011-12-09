Депутаты одобрили решение президента о направлении украинских миротворцев в Кот-д’Ивуар

Рада приняла Закон «Об одобрении решения Президента Украины о направлении миротворческого контингента для участия Украины в предоставлении поддержки операции ООН в Кот-д’Ивуаре».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 из 282 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Настоящим законом одобряется решение Президента Украины о направлении миротворческого контингента Украины на период до 31 декабря 2011 года.

Финансирование расходов, связанных с участием Украины в предоставлении поддержки операции ООН в Кот-д’Ивуаре, будет осуществляться за счет средств из госбюджета с дальнейшим возмещением этих расходов ООН.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ внес в ВР этот проект закона «Об одобрении решения Президента Украины о направлении миротворческого контингента для участия Украины в предоставлении поддержки Операции ООН в Кот-д`Ивуаре» в качестве безотлагательного.

В пояснительной записке к законопроекту сказано: «Учитывая запланированные на 11 декабря 2011 парламентские выборы в Кот-д`Ивуаре, а также ввиду критической важности дальнейшего использования военных авиационных возможностей Украины для предоставления поддержки Операции ООН в этом африканском государстве, Секретариат ООН обратился с просьбой рассмотреть возможность передислокации украинского авиационного подразделения в составе Миссии ООН в Либерии на территорию Кот-д`Ивуара на период до 31 декабря 2011 года».

19 мая Верховная Рада одобрила продолжение миссии украинских миротворцев в Кот-д’Ивуаре до 30 сентября.