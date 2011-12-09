Польша не отменит визы для украинцев на период Евро-2012

Варшава. Польская власть не будет вводить безвизовый режим для украинцев и граждан других стран на время проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу, который состоится в начале лета 2012 году в Польше и в Украине.

Об этом УНИАН сообщил представитель пресс-службы Министерства иностранных дел Польши, комментируя сегодняшнее сообщение о возможности введения безвизового режима между Украиной и Польшей на время Евро-2012.

Собеседник агентства отметил, что МИД, как уже сообщалось раньше, планирует выдавать на время еврочемпионата визы гражданам стран, которые хотят их получать, по упрощенной процедуре.

В частности, участники Евро-2012 - футболисты, судьи, врачи, деятели UEFA и FIFA - смогут получить бесплатную долгосрочную мультивизу только на основании оригинала письма Европейской футбольной федерации или национальных футбольных федераций стран, принимающих участие в еврочемпионате.

При этом они смогут получить визу без личного появления в консульстве.

Болельщики смогут получить визу, продемонстрировав билет на один из матчей Евро-2012, который состоится в Польше.

Польская власть планирует в Украине и России, команды которых будут принимать участие в еврочемпионате, организовать отдельную очередь, на которую не нужно будет предварительно регистрироваться через интернет, как это происходит в случае стандартной процедуры.

Болельщики, не имеющие билетов, смогут получить обычную польскую туристическую визу, подав стандартный пакет документов.

МИД сообщил, что заявки на получение виз на Евро-2012 можно будет подавать с марта следующего года.

"Призываем всех болельщиков, которым нужны визы в Польшу, особенно из Украины и России, чтобы начинали процедуры в консульствах как можно скорее", - отметили в пресс-службе польского МИД.

Министерство отметило, что консульства смогут выдавать визы целым группам болельщиков даже без их личного присутствия, подчеркнув в то же время, что визу не получат те, кто внесен в шенгенский реестр людей, которым запрещен въезд на территорию 25 государств шенгенской зоны (SIS) или в Польшу.

Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Райнер ЛИНДЕР на Международной инвестиционной конференции в Киеве заявил о возможности введения безвизового режима между Украиной и Польшей на месяц - на время проведения Евро-2012.

«Мы внесли такое предложение в Брюсселе. Я думаю, что работа проходит в этом направлении», - сказал он.