ЕС планирует начать переговоры с Черногорией о членстве в июне 2012 г.

Брюссель. ЕС планирует начать переговоры с Черногорией о членстве в июне 2012 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета ее Президент Герман Ван РОМПЕЙ.

“Черногория получила статус страны-кандидата год назад. Надеемся, что в июне начнутся переговоры о членстве”, - сказал он.

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ в свою очередь отметил, что в соответствии с одобренными Европейским Советом выводами, Еврокомиссия должна подготовить доклад о прогрессе Черногории, на основании которой Совет ЕС должен одобрить решение о начале переговоров. При этом Еврокомиссия также подготовит проект мандата на переговоры с Черногорией о членстве.