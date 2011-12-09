Анонс на 12 декабря

* Состоится VII ежегодная конференция «Рынок нефтепродуктов Украины: структура, тенденции, маркетинг, технологии». Организатор - консалтинговая компания UPECO при поддержке Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

* 10-30 - В УНИАН состоится подписание Меморандума о создании Комитета защиты протестующих и пресс-конференция. Участники: Наталия Королевская, народный депутат, председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства; Андрей Панаетов, сопредседатель ВОО «Гражданское движение «Вперед!»; Сергей Мельниченко, председатель правления КУПР; Виктор Сердюк, представитель чернобыльского движения Украины, председатель Полтавской облорганизации «Союз Чернобыль Украины»; Галина Антонюк, председатель Хмельницкой облорганизации «Дети войны»; Лариса Лядова, председатель ОО «За правовое государство»; Леонид Кириченко, вице-президент Ассоциации фермеров Украины; Сергей Костаков, участник Налогового Майдана (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Динамика экономической преступности в компаниях. Всемирный обзор 2011 и результаты исследования в Украине». Пресс-конференция PwC посвящена Шестому всемирному обзору динамики экономических преступлений 2011 и результатам исследования в Украине. Исследование оценивает последствия экономических преступлений для бизнеса в текущей ситуации. Вопросы: какая динамика экономического мошенничества в Украине по сравнению с 2009 годом? Какой портрет «типичного мошенника» в Украине? С какими видами мошенничества компании сталкиваются чаще всего? Как компании обнаруживают неправомерные действия и предотвращают их? Каковы масштабы и риски киберпреступлений в нашей стране? Какие факторы способствуют росту экономической преступности в компаниях?

* Состоится торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между ФК «Динамо» (Киев) и НСК «Олимпийский» сроком на 5 лет согласно которому НСК «Олимпийский» становится домашним стадионом футбольного клуба «Динамо» (Киев). Отныне на главной спортивной арене страны будут проходить все официальные матчи как внутреннего, так и международного календаря. Программой также предусмотрено объединение усилий стадиона и клуба ради создания максимально комфортных условий пребывания зрителей на «Олимпийском».

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