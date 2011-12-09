Брюссель. Сербия получит статус кандидата на членство в ЕС в марте следующего года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета его Президент Херман Ван РОМПЕЙ.

“Предоставление статуса кандидата может произойти в феврале на заседании Совета ЕС, и подтверждено – на заседании Европейского Совета в марте”, - сказал он.

Президент Европейского Совета отметил, что в последнее время Сербия продемонстрировала значительный прогресс, в том числе выдачей всех военных преступников Международному трибуналу в Гааге, а также налаживанием диалога с Косово.

“Мы призываем Белград к продолжению диалога с Приштиной”, - сказал Х. Ван РОМПЕЙ.