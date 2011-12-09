Главное на 9 декабря (вечер)

Финансы

Товарооборот между Украиной и СНГ вырос на 51% - до 59 млрд. долл.

Товарооборот между Украиной и странами СНГ в январе-ноябре т.г. вырос на 51% - до 59 млрд. долл. США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, такие данные озвучил председатель ведомства Игорь КАЛЕТНИК во время встречи глав таможенных служб стран-участниц СНГ в Астане (Казахстан).

«Формат СНГ остается для нас очень важным. Об этом свидетельствует положительная динамика товарооборота между Украиной и СНГ. За 11 месяцев этого года он составил 59 млрд. долл. - на 51% больше, чем за аналогичный период 2010. Это результат, который свидетельствует о том, что бизнес наших стран почувствовал упрощение таможенных процедур. И сотрудничество между таможенными ведомствами СНГ является эффективным» - отметил И.КАЛЕТНИК.

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ВР планирует создать госфонд регионального развития

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно создания государственного фонда регионального развития».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие єтого законопроекта проголосовали 236 народных депутатов из 280 зарегистрированных в сессионном зале.

В законопроекте предлагается дополнить Бюджетный кодекс Украины новой статьей, в которой определяется порядок создания в составе Государственного бюджета государственного фонда регионального развития и направления использования его средств. В частности, Государственный фонд регионального развития создается в составе Государственного бюджета Украины и составляет не менее 2,5 процентов объема расходов общего фонда Государственного бюджета за соответствующий период. Средства этого Фонда предлагается распределять: 70% - между республиканским бюджетом Автономной Республики Крым, областными бюджетами и бюджетом города Севастополя в соответствии с численностью населения, которое проживает в соответствующем регионе; 30% - между местными бюджетами на выполнение приоритетных инвестиционных проектов, которые способствуют решению проблем отдельных административно-территориальных единиц с учетом уровня их социально-экономического развития.

Кроме того, средства государственного фонда регионального развития должны направляться на выполнение: государственных целевых программ и инвестиционных программ (проектов) в части выполнения мероприятий регионального развития; соглашений относительно регионального развития и программ преодоления депрессивности территорий; государственных программ развития трансграничного сотрудничества; программ и мероприятий социально-экономического развития регионов, включая программы и мероприятия относительно развития отдельных административно-территориальных единиц (в частности, малых городов, горных населенных пунктов, населенных пунктов зон наблюдения и тому подобное).

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До конца года создадут Госслужбу по вопросам регуляторной политики и предпринимательства

До конца года будет создана Государственная служба по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила директор департамента государственной регуляторной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Галина ЯЦИШИНА.

«Мы предусматриваем, что при министерстве останется все-таки департамент регуляторной политики в минимальном количестве. Потому что министерство определяет государственную политику в данной сфере. Скорее всего, это будет департамент — минимум лиц», - рассказала она.

Г.ЯЦИШИНА также сообщила, что территориальные отделения службы создаваться не будут, на местах будут работать представители службы из центрального аппарата.

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Украинский фонд поддержки предпринимательства будет реорганизован

Минэкономразвития намерен реорганизовать Украинский фонд развития предпринимательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила директор департамента государственной регуляторной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Галина ЯЦИШИНА.

«Фонд поддержки предпринимательства сегодня работает при Госкомпредпринимательства, он еще в Минэкономразвития не передан. Там есть некоторые сложности в финансировании. Там средства не были использованы надлежащим образом в этом году... Там есть проблемы с этим фондом, там есть невозврат кредитов, неиспользование средств», - заявила она.

По словам Г.ЯЦИШИНОЙ, на сегодня рассматривается вопрос относительно его реорганизации «и приведения его в надлежащее состояние».

Средства на это предусмотрены, сообщила она.

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ТЭК

Украина намерена предоставить Черногории свою помощь в энергетической сфере

Подгорица. Украина намерена предоставить Черногории свою помощь в энергетической сфере, заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Об этом он сказал журналистам на брифинге после переговоров с премьер-министром Черногории Игорем ЛУКШИЧЕМ.

«Мы убедились, что в Черногории существует проблема дефицита электроэнергии, и мы предложили свою помощь», - сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, по словам премьер-министра, Украина готова помочь Черногории в строительстве, эксплуатации электростанций и производстве электроэнергии. «Украина готова предложить абсолютно конкурентные условия», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Украина располагает значительным потенциалом в области энергетического машиностроения. И не просто потенциалом, но полным комплексом того, что необходимо для решения вопроса энергетической безопасности, начиная от проектирования, производства абсолютно любых энергетических установок», - сказал Н.АЗАРОВ. Он отметил, что речь идет о гидроэлектростанциях, тепловых, ветровых электростанциях и солнечных батареях.

Н.АЗАРОВ отметил, что премьер-министр Черногории принял предложение о сотрудничестве в энергетической сфере, и этот вопрос черногорской стороной будет изучен.

В свою очередь И.ЛУКШИЧ отметил, что черногорская сторона готова сделать все возможное для помощи Украине во вступлении в Европейский Союз.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины открыл памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в столице Черногории Подгорице.

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DTEK стал победителем конкурса по продаже госакций "Киевэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал DTEK Holdings Limited, являющуюся управляющей компанией энергохолдинга ДТЭК, победителем приватизационного конкурса по продаже 25% акций ПАО "Киевэнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе состоявшихся сегодня, 9 декабря, аукционных торгов при проведении приватизационного конкурса DTEK Holdings Ltd предложила за 25% акций "Киевэнерго" 450 млн. 500 тыс. грн., тем самым, предложив на 4 млн. 500 тыс. грн. больше второго участника конкурса - ПАО "Полтаваоблэнерго".

До этого ФГИУ были раскрыты ценовые предложения участников конкурса, в соответствии с которыми DTEK Holdings Ltd предложила за 25% "Киевэнерго"- 432 млн. 500 тыс. грн., что на 195 тыс. грн. больше его стартовой цены - 432 млн. 305 тыс. грн. Второй участник конкурса ПАО "Полтаваоблэнерго" предложило за приватизируемый пакет 432 млн. 305 тыс. грн. После раскрытия ценовых предложений ФГИУ был проведен аукцион с открытым предложением цены и шагом в 4 млн. 500 тыс. грн., победителем которого и была признана DTEK Holdings Ltd.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ перенес проведение конкурса по продаже 25% госпакета акций ПАО "Киевэнерго" с 25 ноября на 9 декабря т.г. в связи с дополнительной проверкой сведений, предоставленных для участия в конкурсе.

Напомним, заявки на участие в конкурсе по продаже 25% госпакета акций «Киевэнерго» подали DTEK Holdings Limited и ПАО «Полтаваоблэнерго».

Антимонопольный комитет Украины (АМК) отказал ПАО «Полтаваоблэнерго» в рассмотрении заявки на получение разрешения на приобретение 25% акций ПАО «Киевэнерго». Как отметили в АМК, в комитете отсутствует информация о конечных бенефициарах ПАО «Полтаваоблэнерго». В то же время, в АМК сообщили, что "Полтаваоблэнерго" может повторно подать заявку на приобретение 25% "Киевэнерго".

В свою очередь ФГИУ допустил к участию в конкурсе по продаже 25% госпакета акций ПАО "Киевэнерго" DTEK Holdings Limited и ПАО «Полтаваоблэнерго».

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

ДТЭК ранее владела 46,82% акционерного капитала ПАО «Киевэнерго».

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Международные отношения

26 стран ЕС готовы подписать новое соглашение о фискальном союзе – Ромпей

Брюссель. На сегодняшний день большинство стран - членов ЕС готовы подписать новое соглашение о фискальном союзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета его Президент Герман Ван РОМПЕЙ.

“Мы считали, что лучше внести полноценные изменения в соглашение ЕС, однако поскольку не было единства, мы не смогли этого достичь, поєтому будет 26 стран”, - сказал он.

“Но 26 стран – это уже успех, когда не только страны зоны евро договорились об этом, но и еще практически 10 стран согласилась и даже решили присоединиться к соглашению”, - добавил Президент Европейского совета.

Как отметил в свою очередь Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, по меньшей мере 23 страны заявили о готовности подписать межправительственное соглашение, которым фактически будет создаваться новый фискальный союз, еще три страны сообщили, что перед подписанием хотят провести консультации с национальными парламентами.

При этом категорически против внесения изменений в соглашение ЕС выступила только одна страна – Великобритания.

Президент Еврокомиссии также подчеркнул, что цель нового соглашения – усилить дисциплину, созвучность экономической и фискальной политики и их координацию.

“Это не вопрос новых полномочий, но вопрос действий ЕС в рамках полномочий, которые уже существуют”, - подчеркнул Ж.БАРРОЗУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на рассвете страны - члены зоны евро договорились о новых фискальных правилах, которые, в частности, предусматривают установление нового предельного уровня дефицита бюджета в 0,5% ВВП вместо 3%, применение автоматических санкций за невыполнение этого показателя, усиления роли Еврокомиссии в оценке бюджетных планов. Предусматривается, что эти договоренности будут оформлены в виде межправительственного соглашения, подписание которого запланировано предварительно на март следующего года.

При этом, кроме 17 стран - членов зоны евро, о намерении присоединиться к соглашению заявили Болгария, Дания, Латвия, Литва, Польша и Румыния.

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Черногория получит статус члена ВТО 17 декабря – правительство страны

Черногория получит статус члена Всемирной торговой организации (ВТО) 17 декабря в рамках министерской конференции ВТО в Женеве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства Черногории.

Напомним, что Черногория направила запрос о членстве в ВТО в 2004 году и ожидала стать членом ВТО в феврале 2009 года. Однако Украина инициировала рассмотрение ряда вопросов во взаимной торговле, что затормозило принятие решение о членстве Черногории в ВТО.

18 ноября Украина и Черногория подписали двусторонний протокол о доступе к рынкам товаров и услуг, что позволяет Черногории стать членом ВТО.

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Сербия получит статус кандидата на членство в ЕС в марте

Брюссель. Сербия получит статус кандидата на членство в ЕС в марте следующего года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета его Президент Херман Ван РОМПЕЙ.

“Предоставление статуса кандидата может произойти в феврале на заседании Совета ЕС, и подтверждено – на заседании Европейского Совета в марте”, - сказал он.

Президент Европейского Совета отметил, что в последнее время Сербия продемонстрировала значительный прогресс, в том числе выдачей всех военных преступников Международному трибуналу в Гааге, а также налаживанием диалога с Косово.

“Мы призываем Белград к продолжению диалога с Приштиной”, - сказал Х. Ван РОМПЕЙ.

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ЕС планирует начать переговоры с Черногорией о членстве в июне 2012 г.

Брюссель. ЕС планирует начать переговоры с Черногорией о членстве в июне 2012 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета ее Президент Герман Ван РОМПЕЙ.

“Черногория получила статус страны-кандидата год назад. Надеемся, что в июне начнутся переговоры о членстве”, - сказал он.

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ в свою очередь отметил, что в соответствии с одобренными Европейским Советом выводами, Еврокомиссия должна подготовить доклад о прогрессе Черногории, на основании которой Совет ЕС должен одобрить решение о начале переговоров. При этом Еврокомиссия также подготовит проект мандата на переговоры с Черногорией о членстве.

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Польша не отменит визы для украинцев на период Евро-2012

Варшава. Польская власть не будет вводить безвизовый режим для украинцев и граждан других стран на время проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу, который состоится в начале лета 2012 году в Польше и в Украине.

Об этом УНИАН сообщил представитель пресс-службы Министерства иностранных дел Польши, комментируя сегодняшнее сообщение о возможности введения безвизового режима между Украиной и Польшей на время Евро-2012.

Собеседник агентства отметил, что МИД, как уже сообщалось раньше, планирует выдавать на время еврочемпионата визы гражданам стран, которые хотят их получать, по упрощенной процедуре.

В частности, участники Евро-2012 - футболисты, судьи, врачи, деятели UEFA и FIFA - смогут получить бесплатную долгосрочную мультивизу только на основании оригинала письма Европейской футбольной федерации или национальных футбольных федераций стран, принимающих участие в еврочемпионате.

При этом они смогут получить визу без личного появления в консульстве.

Болельщики смогут получить визу, продемонстрировав билет на один из матчей Евро-2012, который состоится в Польше.

Польская власть планирует в Украине и России, команды которых будут принимать участие в еврочемпионате, организовать отдельную очередь, на которую не нужно будет предварительно регистрироваться через интернет, как это происходит в случае стандартной процедуры.

Болельщики, не имеющие билетов, смогут получить обычную польскую туристическую визу, подав стандартный пакет документов.

МИД сообщил, что заявки на получение виз на Евро-2012 можно будет подавать с марта следующего года.

"Призываем всех болельщиков, которым нужны визы в Польшу, особенно из Украины и России, чтобы начинали процедуры в консульствах как можно скорее", - отметили в пресс-службе польского МИД.

Министерство отметило, что консульства смогут выдавать визы целым группам болельщиков даже без их личного присутствия, подчеркнув в то же время, что визу не получат те, кто внесен в шенгенский реестр людей, которым запрещен въезд на территорию 25 государств шенгенской зоны (SIS) или в Польшу.

Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Райнер ЛИНДЕР на Международной инвестиционной конференции в Киеве заявил о возможности введения безвизового режима между Украиной и Польшей на месяц - на время проведения Евро-2012.

«Мы внесли такое предложение в Брюсселе. Я думаю, что работа проходит в этом направлении», - сказал он.

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Агро

ВР не поддержала продления моратория на продажу с/х земель до 2013 года

Верховная Рада не поддержала законопроект «О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела 10 «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно срока на продажу земельных участков».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали всего 32 народных депутата.

Данным законопроектом предлагалось продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель». Им предусмотрено продлить до 2013 года мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

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Правительство Беларуси будет регулировать цены на социально значимые товары

Минск. Правительство Республики Беларусь расширило перечень социально значимых товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются министерством экономики, а также облисполкомами и Минским горисполкомом, сообщает пресс-служба Совета Министров Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение содержится в постановлении Совмина Беларуси от 7 декабря 2011 года №1655.

Согласно документу, перечень социально значимых товаров дополнен за счет таких позиций, как вареные колбасы, сосиски, пельмени, субпродукты, фарши, сыры, рыба, соль, овсяные хлопья, кофе, чай, также некоторые виды детского питания. Всего в этот перечень, цены на которые регулирует Минэкономики, вошло 27 товарных позиций.

«Ранее в перечень входило 14 позиций: это хлеб, мясо (говядина, свинина), молоко, сухие молочные смеси и мясные консервы для детского питания, сахар-песок, мука пшеничная, крупы, макаронные изделия, мясо птицы, яйцо куриное, коровье сливочное масло, подсолнечное и рапсовое масло, овощные, фруктово-ягодные, плодоовощные консервы и соки для детского питания», - пояснили в белорусском правительстве.

В пресс-службе отметили, что регулирование государством цен на эти товары сохраняется. Также в этом перечне находятся услуги детских оздоровительных лагерей.

Кроме того, расширен перечень социально значимых товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом. В него вошли такие новые позиции, как чулочно-носочные изделия и мыло.

Ранее регулирование осуществлялось только в отношении данных товаров для детей. Расширен перечень и за счет других детских товаров, в частности, это кровати, коляски, детские одеяла.

Теперь будут регулироваться и цены на услуги по ремонту обуви. Ранее в перечень социально значимых услуг входили ритуальные (в пределах минимума похоронного ритуала), услуги общих отделений бань (за исключением разрядов первого, высшего и "люкс"), а также социальные, предоставляемые государственными учреждениями социального обслуживания системы органов по труду, занятости и социальной защите. На них регулирование цен также сохранено.

Справка УНИАН. Постановление Совета Министров от 7 декабря 2011 года №1655 вносит изменения в постановление от 14 апреля 2011 года №495 «Об утверждении перечней товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются Министерством экономики, Министерством здравоохранения, облисполкомами и Минским горисполкомом, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь».

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