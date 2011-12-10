Еврокомиссия обеспокоена отсутствием прозрачности в "тюремном" суде против Тимошенко

Брюссель. Еврокомиссия обеспокоена отсутствием прозрачности в суде в тюрьме против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Петер СТАНО.

«Мы отмечаем с глубокой обеспокоенностью недостаточность прозрачности во время слушаний в тюрьме, что, кажется, не соответствует юридическим нормам Европейского суда по правам человека», - сказал он.

«Мы призываем власть обеспечить честные, непредвзятые и прозрачные юридические процедуры», - добавил П.СТАНО.

Представитель Еврокомиссии также отметил, что в Комиссии известно о проведении судебного процесса в тюрьме. Кроме того, по его словам, Еврокомиссия поручила представительству ЕС в Киеве внимательно следить за развитием событий вокруг дела Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Шевченковский районный суд Киева в течение 12 часов непосредственно в камере медчастини Лукьяновского СИЗО рассматривал ходатайство Генеральной прокуратуры о взятии уже заключенной Ю.ТИМОШЕНКО под стражу в рамках другого уголовного дела 15-летней давности, касающегося деятельности компании «Единые энергетические системы Украины».

Несмотря на то, что к Ю.ТИМОШЕНКО трижды приходил медицинский консилиум, который каждый раз переписывал свои предыдущие выводы о состоянии ее здоровья, тюремные врачи настаивали, что "кардинальных возражений против проведения следственных действий нет".