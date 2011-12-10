На Прикарпатье вторые сутки горит торф в зоне этиленопровода «Калуш – Западная граница»
15:41, 10 декабря 2011Разное
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Работники МЧС Ивано-Франковской области продолжают ликвидацию возгорания торфа на открытой территории в зоне прохождения подземного магистрального этиленопровода «Калуш – Западная граница», который принадлежит ООО «Карпатнефтехим» (Калуш).
Об этом УНИАН сообщили в управлении МЧС в Ивано-Франковской области. Согласно предоставленной информации, по состоянию на 6 час утра 10 декабря площадь пожара составляет 180 квадратных метров.
В его тушении 9 декабря были задействованы 27 работников МЧС, четыре единицы техники и три пожарных мотопомпы.
Тушение пожара продолжается. Причину его возникновения и ущерб устанавливают.
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