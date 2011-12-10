На Прикарпатье вторые сутки горит торф в зоне этиленопровода «Калуш – Западная граница»

Работники МЧС Ивано-Франковской области продолжают ликвидацию возгорания торфа на открытой территории в зоне прохождения подземного магистрального этиленопровода «Калуш – Западная граница», который принадлежит ООО «Карпатнефтехим» (Калуш).

Об этом УНИАН сообщили в управлении МЧС в Ивано-Франковской области. Согласно предоставленной информации, по состоянию на 6 час утра 10 декабря площадь пожара составляет 180 квадратных метров.

В его тушении 9 декабря были задействованы 27 работников МЧС, четыре единицы техники и три пожарных мотопомпы.

Тушение пожара продолжается. Причину его возникновения и ущерб устанавливают.