ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Украинцы продолжают скупать доллары и евро – за ноябрь приобрели $1,4 млрд.» пишет: в ноябре показатели наличного валютного рынка по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменились. Объем валютообменных операций составил $3,56 млрд., отток долларов и евро из банковской системы – $1,4 млрд.

http://delo.ua/finance/ukraincy-prodolzhajut-skupat-dollary-i-evro-za-nojabr-priobreli-169570/

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Также «Дело» в публикации «Участники профсозов, религиозных и общественных объединений смогут получать шенген бесплатно» пишет: МИД утвердил три категории людей, которые смогут получать шенгенскую визу на безоплатной основе…

http://delo.ua/world/uchastniki-profsozov-religioznyh-i-obschestvennyh-obedinenij-smog-169591/

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«Дело» в публикации «В ЕС не ждут обвала евро» пишет: краха евро не будет, но в Европе ожидается рецессия, считает глава австрийского Центробанка и член Управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны…

http://delo.ua/world/v-es-ne-zhdut-obvala-evro-169592/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Мобильной связи приказывают дорожать», в котором пишет: в парламенте решили помочь правительству с поиском источников сокращения дефицита Пенсионного фонда. В Верховной Раде предлагают заставить мобильных операторов платить дополнительный сбор на общеобязательное государственное пенсионное страхование в размере 7%. Участники рынка отмечают, что введение нового сбора приведет к росту тарифов, поскольку налоговая нагрузка на их потребителей увеличится вдвое…

http://www.kommersant.ua/doc/1836579

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Розницу ждут проверки», в котором пишет: правительство намерено ужесточить ответственность торговых сетей за качество реализуемой ими продукции. Для этого предлагается в разы увеличить суммы штрафных санкций и разрешить Госпотребинспекции без предупреждения осуществлять проверки предприятий, продающих товары или оказывающих услуги потребителям. Участники рынка уже опасаются, что, получив новые полномочия, ведомство усилит давление на торговые сети, отмечая при этом, что им очень сложно проверять качество продукции при большом ассортименте…

http://www.kommersant.ua/doc/1836578

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Издание «Экономические известия» в публикации «Госимущество обретет нового хозяина» пишет: на следующей пленарной неделе (20-23 декабря) Верховная Рада намерена утвердить полномочия Госагентства по управлению корпоративными правами и госимуществом, часть из которых ранее принадлежала Фонду государственного имущества (ФГИ). Разделение функций по управлению госсобственностью и приватизацией может привести к коррупции и внутренним конфликтам между ведомствами и близкими к власти бизнес-группами…

http://state.eizvestia.com/full/gosimushhestvo-obretet-novogo-hozyaina

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Пахать не на чем», в котором пишут: ситуация с обеспечением агросектора техникой все ухудшается. Государство намерено исправить это, и запланировало на следующий год ряд мероприятий в поддержку обновления и пополнения парка. Однако даже админресурс бессилен обеспечить спрос на новые машины - низкие цены на сельхозпродукцию сделали такие дорогостоящие покупки недоступными для аграриев…

http://markets.eizvestia.com/full/pahat-ne-na-chem

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«Экономические известия» публикуют материал «Как избежать алчевского синдрома», в котором пишут: ДТЭК признана победителем конкурса по покупке 25% акций «Киевэнерго». Энергетический холдинг Рината Ахметова обещает представить на рассмотрение жителей Киева программу развития столичной энергопоставляющей компании…

http://markets.eizvestia.com/full/kak-izbezhat-alchevskogo-sindroma

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Газета «Сегодня» в публикации «Вертолетную площадку у Рады откроют в марте: Януковичу ищут пилотов» пишет: площадка стала охраняться тщательнее, чем летом, а работяги трудятся под музыку из бродвейского мюзикла «Кошки»…

http://www.segodnya.ua/news/14319336.html

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Также «Сегодня» в публикации «Революции в БТИ отложили на год: взятки за перепланировку могут стать больше» пишет: для переноса сроков есть две причины - недостаточно подготовлена законодательная база плюс саботаж передачи полномочий со стороны рядовых сотрудников БТИ…

http://www.segodnya.ua/news/14319342.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Центральный банк России начал экономить деньги» пишет: ставки по кредитам репо Центробанка взлетели до максимальных значений за последние пару лет. Регулятор сокращает финансирование банков, чтобы те не пытались сыграть против рубля в период между выборами, считают участники рынка…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1449980/cb_deneg_ne_daet

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Также «Ведомости» в публикации «Дмитрий Медведев хочет ограничить аппетиты госкомпаний» пишут: президент России предложил правительству ограничить активность госкомпаний в сфере слияний и поглощений…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1449976/pokupajte_menshe

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Издание «Известия» в публикации «МТС считает почти 40 тысяч абонентов несуществующими» пишет: дилер подал иск о банкротстве на крупнейшего сотового оператора…

http://izvestia.ru/news/509256

(УНИАН)