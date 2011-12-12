Власенко не исключает, что Тимошенко завтра могут насильно привезти в Апелляционный суд

Руководитель группы защитников экс-премьера, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО не исключает, что Юлию ТИМОШЕНКО завтра, 13 декабря, могут насильно привезти в Апелляционный суд Киева.

Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ Украина» (№207 от 12 декабря).

«Поволочь в суд силой ее могут, и если это произойдет, это станет очередным проявлением издевательства над ТИМОШЕНКО, демонстрацией пыток и унижения человеческого достоинства», - заявил С.ВЛАСЕНКО.

При этом он напомнил, что 23 ноября Ю.ТИМОШЕНКО было проведено «знаменитое утреннее обследование", когда «в 5 часов утра ее вывезли в неизвестную ей больницу». «С того дня она продолжает лежать в постели, не вставая. Я не вижу прогресса в состоянии ее здоровья. Регресс — факт подтвержденный», - добавил защитник.

По словам С.ВЛАСЕНКО, «с каждым днем ей становится хуже, и, подчеркну, она не получает никакого лечения, кроме обезболивающих препаратов». «У нее вновь начали появляться подкожные кровоизлияния, природу которых никто, включая врачей медсанчасти СИЗО, не может понять. Врачи Государственной пенитенциарной службы считают, что это, возможно, побочная реакция на обезболивающее, поэтому сократили его использование - за последнюю неделю ей давали обезболивающее лишь дважды», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

При этом он добавил, что, «по моим ощущениям, состояние здоровья не позволит ей участвовать в процессе 13 декабря». Он не исключил, что Ю.ТИМОШЕНКО «насильно вывезут в Апелляционный суд».

«Теперь я вообще ничего не исключаю! Если бы мне кто-то несколько дней назад сказал, что ТИМОШЕНКО будут судить в камере, я бы рассмеялся этому человеку в лицо», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.

Он напомнил, что неделю назад, накануне приезда в Украину Европейской комиссии по противодействию пыткам, Ю.ТИМОШЕНКО была переведена в медсанчасть. «Ее поместили в камеру, которая оказалась гораздо более чистой, чем та, в которой она содержалась предыдущие четыре месяца - на стенах свежая краска. Там действительно стоит телевизор, но не плазма», - сказал С.ВЛАСЕНКО. По его словам, в ночь перед приездом комиссии «покрасили стены, постелили новый линолеум, но под ним все равно чувствуются дыры в полу». «То есть все это была абсолютная показуха», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Апелляционный суд Киева начал предварительное рассмотрение апелляции на обвинительный приговор бывшему премьер-министру Украины Ю.ТИМОШЕНКО по делу о превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

По решению суда, рассмотрение жалобы Ю.ТИМОШЕНКО по существу назначено на 13 декабря. Начало заседания - в 11.00.

Справка УНИАН. 11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.