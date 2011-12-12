Фюле попытается выяснить готовность украинской власти выполнить требования ЕС - Тарасюк

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции, экс-министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК считает, что в ходе визита в Украину Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ попытается выяснить готовность украинской власти выполнить требования ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе публичной дискуссии «Индекс европейской интеграции стран «Восточного партнерства»: каких реформ не хватило Украине?».

«Визит Штефана ФЮЛЕ является последним контактом перед возможным саммитом Украина-ЕС, в ходе которого еврокомиссар попытается узнать, готова ли украинская власть идти навстречу», - сказал он, добавив, что, судя по предыдущим событиям, украинская власть не настроена идти навстречу абсолютно справедливым требованиям ЕС.

По словам Б.ТАРАСЮКА, для всех очевидно, что Украина не соответствует главным ценностям ЕС, которые являются основой Копенгагенских критериев, а именно: демократии и прав человека.

Как сообщал УНИАН, 12-13 декабря в Украине с рабочим визитом будет находиться Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Ш.ФЮЛЕ.

Саммит Украина-ЕС запланирован на 19 декабря этого года в Киеве.