Главное на 12 декабря (день)

Финансы

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины в январе-октябре 2011 года составило 11,37 млрд. долл., что в 1,65 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года (6,88 млрд. долл.).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-октябре 2011 г. экспорт товаров из Украины составил 55,67 млрд. долл., импорт – 67,04 млрд. долл. По сравнению с январем-октябрем 2010 года экспорт увеличился на 35,8%, импорт – на 40,1%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в январе-октябре 2010 года – 0,86).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 217 стран мира.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них – 31,8% от общего объема экспорта. Минеральные продукты составляли 15,1%, механическое и электрическое оборудование – 9,8%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 7,8%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства – 7,3%, продукты растительного происхождения – 7,1%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 4,9% от общего объема экспорта.

В общем объеме экспорта товаров из Украины, по сравнению с январем-октябрем 2010 года, увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 7,2% до 8,5%, руд, шлаков и золы – с 5,1% до 5,7%, железнодорожных локомотивов – с 4,5% до 5,7%, жира и масел животного или растительного происхождения – с 4,7% до 4,9%, изделий из черных металлов – с 3,8% до 4,2%, продуктов неорганической химии – с 2,2% до 2,5%, удобрений – с 1,8% до 2,6%. Вместе с тем, уменьшилась доля черных металлов – с 29,2% до 27,6%, механических машин – с 6,2% до 5,2%, электрических машин – с 4,9% до 4,6%, зерновых культур – с 4,9% до 4,5%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 32,3% до 34,9%, механических машин – с 7,5% до 8,6%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, – с 5,4% до 6,5%, электрических машин – с 5,7% до 6,6%. Сократилась доля пластмасс, полимерных материалов – с 4,8% до 4,3%, фармацевтической продукции – с 4% до 3,4%, бумаги и картона – с 2,4% до 2%, руд, шлаков и золы – с 1,9% до 1,3%.

В Беларуси с сегодняшнего дня, согласно постановлению Национального банка республики, ставка рефинансирования повышена с 40% до 45%, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

«Повышение процентных ставок направлено, прежде всего, на ограничение инфляционных процессов и стабилизацию ситуации в экономике и финансовой сфере в целом», - отмечают в Нацбанке Беларуси.

Как сообщал УНИАН, председатель Нацбанка РБ Надежда ЕРМАКОВА на пресс-конференции 7 декабря не исключила, что во второй половине января 2012 года ставка рефинансирования будет пересмотрена в сторону понижения.

Повышение ставки рефинансирования привело к значительному удорожанию выдаваемых населению кредитов. Если в январе 2011 года банки кредитовали физлиц под 16-17% годовых, то в ноябре процентные ставки повысились до 46-55%. Ставки по экспресс-кредитам, выдаваемым в течение одного-двух часов без поручителей и часто без предоставления справки о доходах, в некоторых банках уже достигли 100%.

Между тем, банки Беларуси не только повысили ставки по кредитам, но и в целом подкорректировали свою кредитную политику: некоторые временно приостановили кредитование физлиц; другие – урезали число кредитных продуктов.

Такие действия поддержал Нацбанк РБ, представители которого рекомендовали населению на полтора-два года воздержаться от получения крупных кредитов, в частности, на недвижимость, во избежание проблем с их погашением.

С 12 декабря в Беларуси повышаются также процентные ставки по операциям поддержки ликвидности банков с 65% до 70% годовых.

Это уже двенадцатое с начала года повышение ставки рефинансирования. Предыдущий раз ставка повышалась 11 ноября с 35 до 40% годовых.

Энергетика Кабинет министров Украины своим распоряжением от 2 ноября 2011 г. №1225-р утвердил условия приватизации 50%-ного госпакета акций ПАО «Винницаоблэнерго», сообщает правительственный сайт.

Начальная цена планируемого к продаже 50%-ного госпакета акций ПАО «Винницаоблэнерго» составит 167 млн. 659 тыс. грн. (номинальная цена пакета - 15 млн. 486,83 тыс. грн.).

Утвержденные правительственным распоряжением конкурсные условия, в частности, предусматривают, что в конкурсе по продаже пакета акций «Винницаоблэнерго» имеют право участвовать лица, осуществляющие деятельность по передаче и поставке электроэнергии в объеме не менее 30% объемов данного ПАО или в течение трех последних лет бывшие собственниками 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность.

В соответствии с утвержденными правительством инвестиционными обязательствами, покупатель, в частности, обязывается проводить своевременные текущие расчеты за электроэнергию; погашать задолженность за закупленную электроэнергию на Оптовом рынке электроэнергии в соответствии с договорами реструктуризации (мировыми соглашениями) с государственным предприятием "Энергорынок" за счет целевых надбавок к тарифам и пр.

В целом конкурсные условия по "Винницаоблэнерго" идентичны ранее утвержденным Кабинетом министров условиям по продаже госпакетов акций других энергокомпаний.

В Беларуси лимит на добычу нефти на 2011 год снижен с 1,7 млн. тонн до 1,68 млн. тонн, сообщила пресс-служба Совета министров Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение предусмотрено постановлением Совмина от 6 декабря 2011 года №1653.

«Лимит на добычу калийной соли (в пересчете на оксид калия) на 2011 год сохранен на уровне прошлого – 7,4 млн. тонн. Лимит на добычу каменной соли для «Беларуськалия» увеличен с 1,3 млн. тонн до 2 млн. тонн, для «Мозырьсоли» – с 400 тыс. тонн до 415 тыс. тонн», - говорится в сообщении пресс-службы Совмина.

Лимиты на добычу формовочного и стекольного песка увеличены с 1,16 млн. тонн до 1,22 млн. тонн, песка для производства цемента – с 620 тыс. тонн до 840 тыс. тонн.

Промышленность Участники конференции ООН по климату в ЮАР договорились о продлении срока действия Киотского протокола и подготовке нового международного климатического соглашения.

Переговоры на 17-й конференции Рамочной Конвенции ООН об изменении климата завершились результативно на 14-е сутки после начала, сообщает ИТАР-ТАСС.

Около 200 делегаций решили продлить срок действия Киотского протокола о снижении выбросов парниковых газов. Также утверждена "дорожная карта" по подготовке нового всеобъемлющего и универсального международного соглашения. В отличие от Киотского протокола, оно будет юридически обязывающим для всех стран, а не только для части промышленно развитых.

Новый документ предполагается принять к 2015 году, а заработает он к 2020 году. Срок действия Киотского протокола, истекающий в 2012 году, продлевается на пять лет.

Социальная политика

В Донецке, возле здания регионального управления Пенсионного фонда, силой демонтировали последнюю палатку, несколько протестующих чернобыльцев остались под открытым небом.

Об этом вчера поздно вечером по телефону сообщил корреспонденту УНИАН Владимир ДЕРКАЧ - один из членной инициативной группы чернобыльцев, который вышел с переговорного процесса и не согласился на предложенную властью посписочную компенсацию пенсий участникам акции.

«Я находился в палатке, я не общался с теми, кто демонтировал палатку, мы сидели в палатке, нас здесь было много – вместе со всеми человек 20, мы сидели и смотрели на все эти действа. Здесь было много людей, в том числе и милиция», - сказал он.

По словам В.ДЕРКАЧА, его единомышленников, протестующих чернобыльцев, «осталось 6 человек, из них один парень, который приехал нас поддержать из Винницы и уже как два дня с нами».

По словам В.ДЕРКАЧА, он разочарован тем, что произошло. Вместе с тем он подчеркнул, что тем участникам акции, которые остались, уходить некуда, потому что они еще не добились выполнения своих требований.

«Что мне сказать?.. То, что сегодня сделала власть, я считаю, что нам просто плюнули в лицо. Я сегодня, когда понял, в какую сторону поворачивается переговорный процесс между властью и протестующими, я оттуда ушел и сказал, что в этом шоу брать участие не желаю. Это был торг. Понимаете, когда предлагают, а кто-то соглашается со списком, это как во времена Сталина и Берии составляли списки и расстреливали… Но что самое страшное – это то, что у людей сегодня расстреляли надежду», - объяснил В.ДЕРКАЧ.

На вопрос, сколько же чернобыльцев вошло в список, согласно которому выплатят денежную компенсацию пенсий за ноябрь-декабрь, он ответил: «Я не знаю, сколько человек в этом списке, мне плевать на эти списки. И если они меня туда внесут, я не буду соглашаться, но я буду кричать им, что я с этими списками не согласен. Потому что я стоял здесь не за подачки, не за деньги, а за законность. Потому что есть более весомые в жизни вещи – это честь, совесть и достоинство».

Представители четырех всеукраинских общественных организаций подписали Меморандум о создании Комитета защиты протестующих.

Соответствующий документ был подписан сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Под Меморандумом свои подписи поставили: сопредседатель Гражданского движения «Вперед!» Андрей ПАНАЭТОВ, председатель Общественной организации «За правовое государство» Лариса ЛЯДОВА, представитель Чернобыльского движения Украины, председатель Полтавской организации ВОО «Союз Чернобыль Украины» Виктор СЕРДЮК и председатель Хмельницкой областной организации «Дети войны» Галина АНТОНЮК, а также участник Налогового майдана Сергей КОСТАКОВ.

«Меморандум будет подписан во всех регионах, во всех областях с организациями, которые готовы сегодня к активным гражданским действиям. Тем самым мы обеспечим юридическую защиту, мы постараемся организовать техническую поддержку и постараемся консолидировать максимально гражданские акции протеста», - отметила народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, Комитет защиты протестующих позволит украинскому обществу координировать свои действия по проведению любых общественных акций, направленных против произвола властей.

Народный депутат напомнила, что ровно 30 лет назад в тоталитарной Польше власть ввела военное положение, не справившись со знаменитым профсоюзом «Солидарность». По ее мнению, солидарность – это та ценность, которую необходимо возродить Украине. «Сегодня власть пытается запугать или сломать каждого по отдельности. И поэтому обществу нужно объединяться. Солидарность – это та основа, на которой мы можем построить нормальную, процветающую, европейскую Украину. Мы осознаем свою ответственность за будущее страны. И мы вместе будем нести эту ответственность, защищая права украинских граждан», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Чем нас будет больше, чем мы будем более координироваться между собой, солидарны между собой, тем сильнее мы сможем сегодня противостоять действующей власти», - подчеркнула она.

По словам участника налогового майдана С.КОСТАКОВА, люди, принимающие участие акциях протеста, нуждаются в профессиональной защите своих прав.

Председатель общественной организации «За правовое государство» Л.ЛЯДОВА, которая также подписала меморандум, сообщила, что в случае незаконных действий власти координационный совет комитета защиты будет обращаться в международные судебные инстанции.

Также участники пресс-конференции призвали все активное гражданское общество поддержать акции протеста, посвященные Дню ликвидатора последствий чернобыльской катастрофы – 14 декабря. «Мы знаем, как поступает власть по отношению к тем, кто 25 лет назад спас всю Европу от смертельной угрозы. Наш гражданский долг – проявить солидарность. Мы покажем власти, что сегодня все общество едино, и мы никого не оставим наедине с жестокостью власти», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Основными направлениями деятельности Комитета будут координация протестных акций по всей Украине, оперативное реагирование на любые нарушения прав граждан, правовая защита участников протестов, информирование украинской и мировой общественности о нарушениях прав украинских протестующих и волонтерское движение, направленное на сбор средств для оказания материальной поддержки протестующим.

Транспорт

В январе-декабре 2011 года системой заказов железнодорожных билетов он-лайн через сервис «Е-квиток» воспользовались 117,246 тыс. человек, которые приобрели проездных документов на сумму 23,5 млн грн.

Об об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Ресурс «Е-квиток» позволяет пассажиру самостоятельно забронировать и оплатить проездной документ платежной карточкой Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) или международной платежной карточкой (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro).

Стоимость бронирования на ресурсе - 3 грн, в то время как бронирование билетов в железнодорожных кассах стоит 12 грн.

С сегодняшнего дня «ПриватБанк» внедрил новую услугу - продажу железнодорожных билетов через все 3 357 отделений банка в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «ПриватБанка».

Процедура приобретения билетов через отделения банка аналогична традиционным кассам.

"В большинстве случаев отделение «ПриватБанка» находится к жителям ближе, чем железнодорожный вокзал, особенно в отдаленных небольших городах или селах», - отметил заместитель председателя правления «ПриватБанка» Юрий КАНДАУРОВ.

В «ПриватБанке» можно купить железнодорожные билеты на любое из существующих направлений по Украине по предварительной продаже за 45 дней и в день поездки. Оплатить покупку билета можно пластиковой картой или наличными. После бронирования и оплаты клиент получает электронный железнодорожный билет - чек с указанием направления, даты и времени поездки, стоимости билета. По этому чеку "обычный" билет на фирменном бланке железной дороги можно получить без очереди в любой кассе вокзала не позднее, чем за 1 час до отправления поезда.

В октябре «ПриватБанк» также запустил услугу онлайн-покупки железнодорожных билетов через Интернет-банк Приват24 и одноименное платежное приложение для смартфонов.

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