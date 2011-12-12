Венгрия поддерживает парафирование соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Венгрия поддерживает парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на саммите Украина-ЕС, который состоится 19 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Янош МАРТОНИ на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Украины Константином ГРИЩЕНКО.

«Есть определенные трудности в этом, однако венгерская позиция тверда в том, что 19 декабря должны быть завершены переговоры по соглашению и оно должна быть парафировано», - сказал Я.МАРТОНИ.

Он также отметил, что Венгрия поддерживает либерализацию визового режима между Украиной и ЕС.

Венгерский министр также выразил пожелание, чтобы при формировании мажоритарных округов на парламентских выборах в Украине в Верховную Раду Украины могли бы попасть представители венгерского меньшинства.

В свою очередь К.ГРИЩЕНКО поблагодарил Венгрию за поддержку евроинтеграционных стремлений Украины, отметив, что Украина и в дальнейшем рассчитывает на сотрудничество в этом вопросе с Венгрией, которая является одним из активнейших членов группы друзей Украины в Европейском Союзе.

К.ГРИЩЕНКО сообщил, что сегодня между МИД Украины и Венгрии подписан меморандум о сотрудничестве в выполнении плана действий по либерализацию визового режима между Украиной и ЕС.

К.ГРИЩЕНКО отметил также серьезное оживление экономических отношений между двумя странами и увеличение товарооборота. По его словам, за последний год активизировалась работа межправительственных комиссий по вопросам экономики, трансграничного и приграничного сотрудничества.

Также, по словам украинского министра, сегодня подписан план консультаций между министерствами иностранных дел на 2012-2013 гг.

К.ГРИЩЕНКО также сообщил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы относительно сотрудничества в обеспечении культурных потребностей венгерского меньшинства в Украине и украинского в Венгрии. В этой связи Я.МАРТОНИ отметил, что в данном вопросе достигнуты неплохие результаты.