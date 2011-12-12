Анонс на 13 декабря

* Под руководством и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Рафаэля Кузьмина состоится круглый стол с основными участниками рынка масла. Тема: «Предотвращение нарушений конкурентного законодательства на рынке подсолнечного масла».

* Круглый стол на тему: «Трансформация системы железнодорожного транспорта», который состоится в рамках VI Международной научно-практической конференции «Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте, - ЭКУЖТ 2011».

* Круглый стол на тему: «Бюджет Украины-2012: новые акции протеста или подъем экономики?». Организатор - Институт Горшенина. Вопросы: Анализ основных положений бюджета страны на 2012 год (курс гривны по отношению к иностранным валютам, цена на российский газ, уровень инфляции); Кому выгоден бюджет страны в текущей редакции?; Будет ли снижен уровень социальных выплат?; Поможет ли эксперимент КМУ по непрямой оценке доходов граждан сэкономить бюджетные средства?. Участники: Лилия Григорович, народный депутат Украины (НУ-НС); Сергей Терехин, народный депутат Украины (БЮТ); представители Партии регионов и КПУ, профильные эксперты.

* Состоится итоговая пресс-конференция министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка на тему: «Итоги работы аграрной отрасли в 2011 году. Стратегические задания на 2012».

* 13-30 - В УНІАН состоится пресс-конференция на тему: «Международно-правовые аспекты проблемы чернобыльцев в Украине». Неэффективная социальная политика в Украине стала причиной массовых выступлений чернобыльцев. Урезание социальных выплат привело к обнищанию граждан, подорвавших свое здоровье на ЧАЭС. Нарушение прав чернобыльцев в Украине привлекло внимание мировой общественности и международных институций. Заявления партий, имеющих фракции в Европарламенте, звучат не в пользу украинской власти. Эксперты расскажут, к чему может привести игнорирование международных норм, в частности нарушения Венской конвенции (МАГАТЭ) о ядерной защите. Кто солидарен с чернобыльцами на международном уровне? Сколько чиновники должны чернобыльцам и куда уходят финансовые средства? Как защитить свои права? Ответы на эти вопросы будут озвучены на пресс-конференции. Участники: глава ВОО «Зелена Варта» Андрей Юсов, член рабочей группы EGP «Green New Deal» Павел Хазан, представители ВОО «Союз. Чернобыль. Украина» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

* В Клубе Кабинета Министров Украины состоится брифинг первого зам.министра социальной политики Украины Василия Надраги и с 14-00 прямая телефонная линия КМУ при участии руководства Минсоцполитики.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит ГП «Укрметртестстандарт», где ознакомится с результатами тестирования качества и безопмсности групп промышленных товаров детского потребления.

* Пресс-конференция директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Владимира Власюка на тему: "Рынок стали и сырья-2012 в условиях замедления мировой экономики".

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