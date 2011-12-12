Польша считает возможным парафирование Соглашения об ассоциации Украины с ЕС до конца года

Варшава. Министерство иностранных дел председательствующей сейчас в Европейском Союзе Польши считает возможным парафирование Соглашения об ассоциации Украины с ЕС до конца текущего года.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, отвечая на информационный запрос агентства.

„По нашему мнению, шанс на парафирование Соглашения об ассоциации (Украины с ЕС) в 2011 году существует”, - отметили в МИД Польши.

Министерство, комментируя формальный повторный арест экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО, отметило, что это дело не приведет к срыву запланированного на 19 декабря саммита Украина- ЕС в Киеве.

„Саммит ЕС-Украина запланирован на 19 декабря, и на сегодняшний день ничего не указывает на то, что он должен быть отменен”, - отметила пресс-служба.

Справка УНИАН. Ранее представители власти Польши, которая впервые в истории председательствует в Евросоюзе во второй половине 2011 года, неоднократно заявляли, что надеются на парафирование соглашения об ассоциации между Украиной на декабрьском саммите в Киеве.

В то же время европейские политики и эксперты выражали пессимистические прогнозы, замечая, что из-за "дела ТИМОШЕНКО" саммит даже может не состояться.

Наибольший непосредственный западный сосед Украины - Польша, которая подписала договор об ассоциации с ЕС в конце 1991 года, (вступил в силу в начале 1994 года), вступила в европейское объединение в мае 2004 года.