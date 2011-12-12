Главное на 12 декабря (вечер)

Финансы

Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП и средней зарплаты на 2012 год

Кабинет министров Украины изменил прогнозные показатели экономического и социального развития страны на 2012 год, сократив пессимистический прогноз роста ВВП с 5% до 3,9% и рост средней зарплаты.

Изменения содержатся в постановлении Кабмина (№1216 от 28 ноября т.г.), размещенном на сайте Верховной Рады.

Также документом пессимистический прогноз роста номинального ВВП сокращен с 1,505 до 1,5 трлн. грн. Прогноз инфляции не изменился и составляет 7,9%.

Кроме того, сокращен уровень средней зарплаты - с 3,175 тыс. грн. и 3,127 тыс. грн. до 3,13 тыс. и 3,016 тыс. грн. по оптимистическому и пессимистическому сценариям соответственно.

Также внесены корректировки в размер прогнозного сальдо внешнеторгового баланса. По оптимистическому и пессимистическому прогнозу, сальдо составит 5,225 млрд. и 6,623 млрд. долл. (ранее 5,617 млрд. долл. и 9,104 млрд. долл. соответственно).

Как сообщал УНИАН, в первый раз Кабмин одобрил прогнозные показатели экономического и социального развития страны на 2012 год и основные макропоказатели экономического и социального развития на 2013 и 2014 годы постановлением №709 от 31 августа.

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НБУ фиксирует пиковые значения отрицательного сальдо купли-продажи наличной валюты

Наибольшая разница между покупкой населением наличной валюты и ее продажей коммерческим банкам в текущем году зафиксирована за месяцы действия “паспортизации” наличных валютообменных операций.

Такие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины.

По данным регулятора, в ноябре 2011 года население больше купило валюты, чем продало, на 1,370 млрд. долл., в октябре — на 1,409 млрд. долл., в сентябре — на 2,093 млрд. долл. (норма о “паспортизации” начала действовать с 23 сентября 2011 года).

В текущем году отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты более 1 млрд. долл. было зафиксировано в июне т.г. - 1,212 млрд. долл., в марте — 1,104 млрд. долл., в феврале — 1,305 млрд. долл.

Отрицательное сальдо в августе составило 824,2 млн. долл., в июле — 865,4 млн. долл., в мае — 896,1 млн. долл., в апреле — 762,2 млн. долл., в январе — 863,5 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять наличные валютно-обменные операции при условии идентификации физического лица. При этом регулятор обязал банки копировать предъявляемые документы, а копии оставлять в документах дня. Впоследствии НБУ временно, до окончания чемпионата Евро-2012, отменил копирование документов, удостоверяющих личность, при покупке банками наличной валюты у населения.

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У Святошинского района столицы наихудшие показатели по итогам 9 месяцев работы - КГГА

У Святошинского района столицы наихудшие показатели по итогам 9 месяцев работы.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом шла речь на совещании под председательством руководителя КГГА Александра ПОПОВА по рассмотрению деятельности районов за 9 месяцев 2011 года.

В частности, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО отметил, что по результатам официальной рейтинговой оценки регионов Украины Киев возглавил рейтинговую таблицу, закрепив за собой позиции лидера в инвестиционной сфере, на потребительском рынке, в жилищно-коммунальном хозяйстве, социальной сфере и на рынке труда. Город также существенно повысил позиции в сфере государственных финансов и в борьбе с преступностью. Однако остаются нерешенными некоторые проблемные вопросы. Например, замедление темпов промышленного производства до 102,1%, низкий уровень расчетов за потребленный природный газ (75,2%) и электроэнергию (95,8%), рост налогового долга (123,5%).

«Общая социально-экономическая ситуация в городе зависит от работы каждой структурной единицы райгосадминистраций. Ответственность за решение этих проблем лежит как на главных управлениях, так и на районных администрациях. При этом при проведении рейтинговой оценки деятельности районов ни одно Главное управление не предоставило критических замечаний относительно работы в подчиненных сферах. Не сделаны выводы относительно эффективности мер, которые предпринимались районами для решения проблемных вопросов», – отметил Р.КРАМАРЕНКО.

Как отмечалось на совещании, городская власть намерена сделать соответствующие дисциплинарные выводы в отношении тех должностных лиц, которые недобросовестно выполняли свои обязанности, что и привело к низким результатам социально-экономического развития и жизнедеятельности районов в январе-сентябре этого года.

«К сожалению, наиболее проблемным районом является Святошинский, там наихудшие показатели, и, безусловно, мы сделаем соответствующие дисциплинарные выводы. В то же время, будут применены дисциплинарные взыскания и к тем районам, которые имеют наихудшие показатели по разным направлениям», – сказал председатель КГГА А.ПОПОВ.

Он поручил внимательно рассмотреть динамику изменения каждого показателя, оценить действенность принятых мер и сделать конкретные выводы по каждому району во время подведения итогов деятельности райгосадминистраций за год.

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ТЭК

Кабмин образовал делегацию на переговоры с Россией по расширению газового сотрудничества

Кабинет министров Украины создал комиссию, которая должна сформировать делегацию для участия в переговорах относительно заключения между правительствами Украины и России соглашения о расширении сотрудничества в газовой сфере.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

По его словам, этим же решением утвержден персональный состав комиссии и назначен ее руководитель - министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что напряженные и сложные переговоры с российским «Газпромом» о согласовании цены на поставки газа в Украине продолжаются, однако говорить о результатах пока рано.

9 ноября в Киеве в рамках переговоров с Украиной по вопросам сотрудничества в газовой сфере состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА.

По результатам встречи представители «Газпрома» отмечали, что переговорный процесс ведется интенсивно, и к этому моменту рассмотрен большой перечень сложных вопросов.

10 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина и Россия перешли к техническому оформлению газовых договоренностей.

Напомним, ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 дол. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 дол. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 дол. за тыс. куб. м, в IV – около 400 дол. за тыс. куб. м.

Сейчас Украина пытается снизить цену на газ.

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В Москве продолжаются газовые переговоры между Украиной и Россией

Россия и Украина продолжают обсуждать вопросы будущего сотрудничества в газовой сфере.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром».

В частности, сегодня в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

"На встрече обсуждались вопросы текущего и перспективного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября пресс-служба Минэнергоугля Украины проинформировала, что переговоры между Украиной и Россией о сотрудничестве в энергетической сфере находятся на завершающей стадии.

В то же день глава «Газпрома» сказал, что ожидает оформления договоренностей с Украиной в газовой сфере до конца года.

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Бывший представитель «Нафтогаза»: предъявленные Тимошенко убытки в данных бухучета отсутствуют

Бывший начальник управления претензионно-исковой работы НАК «Нафтогаз Украины» Игорь КОСТЬ, который представлял компанию в «деле Тимошенко», заявляет, что предъявленные лидеру партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО убытки в размере 1,5 млрд. грн. в данных бухгалтерского учета компании отсутствуют.

Об этом И.КОСТЬ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, «убытки возникают тогда, когда один субъект хозяйственной деятельности закупает у второго какой-то товар по рыночной цене и продает этот товар: убытки возникают тогда, когда цена закупки больше цены продажи, и убытки всегда отображаются в данных бухгалтерского учета… Но такой ситуации у нас нет».

При этом И.КОСТЬ отметил, что «об убытках можно говорить только тогда, когда будет установлен факт, что кто-то завысил или занизил. Такого факта не установлено. Такой методики, по которой рассчитала Генеральная прокуратура и с этим согласился суд, не существует для определения убытков».

«Заявляю еще раз, убытки в такой форме, в таком порядке, которые исчислены и представлены… в данных бухгалтерского учета «Нафтогаза» не существуют», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам заключения за превышение должностных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. В соответствии с решением суда, в течение трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО убыток, причиненный НАК «Нафтогаз Украины», в размере 1,516 млрд. грн. (194 млн. 625 тыс. 386 долларов).

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Украина и Чехия до марта определят механизм погашения украинских долгов за газопроводы

Украина и Чехия планируют до марта 2012 года определиться с механизмом погашения украинских долгов за построенные в 80-х годах прошлого века фирмами Чехии участки магистрального газопровода Ямбург - Западная граница.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая договоренность достигнута сегодня в ходе пятого заседания украинско-чешской смешанной комиссии по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества.

Как пояснил журналистам сопредседатель комиссии с украинской стороны министр по чрезвычайным ситуациям Виктор БАЛОГА, стороны, в частности, договорились о том, что до 1 марта состоится украинско-чешская встреча на уровне министров финансов, на которой планируется урегулировать вопрос реализации т.н. «Ямбургского соглашения».

«На этом заседании министры финансов выработают позицию по технологическим моментам погашения долга», - сказал министр.

Справка УНИАН. Чехия участвовала в строительстве магистральных газопроводов Ямбург–Западная граница и Ямал–Запад на территории Украины с 1985 г.

В июне 1997 года Украина и Чехия подписали соглашение о погашении украинского долга, однако Украина до сих пор не выплатила долг.

Изначально долг планировалось выплатить природным газом, по оценкам чешской стороны он составлял 200–220 млн. долл., по оценкам Украины - 79,8 млн. долл.

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Фондовый рынок

DTEK полностью рассчитался за 25% "Киевэнерго"

Компания DTEK Holdings Ltd, признанная победителем конкурса по продаже 25% госпакета акций ПАО "Киевэнерго", полностью рассчиталась за приобретенный пакет акций.

ОБ этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, на приватизационном конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона, который состоялся 9 декабря т.г., DTEK Holdings Ltd предложил за 25% "Киевэнерго" 450 млн. 500 тыс. грн. Второй участник конкурса - ПАО "Полтаваоблэнерго" в ходе аукционных торгов предложило за реализуемый госпакет акций 446 млн. грн. Стартовая цена пакета составляла 432 млн. 305 тыс. грн.

Справка УНИАН. DTEK Holdings Ltd является управляющей компанией энергохолдинга ДТЭК.

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ. После приобретения 25% "Киевэнерго" ДТЭК является собственником 71,89% "Киевэнерго".

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Международные отношения

Польша считает возможным парафирование Соглашения об ассоциации Украины с ЕС до конца года

Варшава. Министерство иностранных дел председательствующей сейчас в Европейском Союзе Польши считает возможным парафирование Соглашения об ассоциации Украины с ЕС до конца текущего года.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, отвечая на информационный запрос агентства.

„По нашему мнению, шанс на парафирование Соглашения об ассоциации (Украины с ЕС) в 2011 году существует”, - отметили в МИД Польши.

Министерство, комментируя формальный повторный арест экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО, отметило, что это дело не приведет к срыву запланированного на 19 декабря саммита Украина- ЕС в Киеве.

„Саммит ЕС-Украина запланирован на 19 декабря, и на сегодняшний день ничего не указывает на то, что он должен быть отменен”, - отметила пресс-служба.

Справка УНИАН. Ранее представители власти Польши, которая впервые в истории председательствует в Евросоюзе во второй половине 2011 года, неоднократно заявляли, что надеются на парафирование соглашения об ассоциации между Украиной на декабрьском саммите в Киеве.

В то же время европейские политики и эксперты выражали пессимистические прогнозы, замечая, что из-за "дела ТИМОШЕНКО" саммит даже может не состояться.

Наибольший непосредственный западный сосед Украины - Польша, которая подписала договор об ассоциации с ЕС в конце 1991 года, (вступил в силу в начале 1994 года), вступила в европейское объединение в мае 2004 года.

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Венгрия поддерживает парафирование соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Венгрия поддерживает парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на саммите Украина-ЕС, который состоится 19 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Янош МАРТОНИ на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Украины Константином ГРИЩЕНКО.

«Есть определенные трудности в этом, однако венгерская позиция тверда в том, что 19 декабря должны быть завершены переговоры по соглашению и оно должна быть парафировано», - сказал Я.МАРТОНИ.

Он также отметил, что Венгрия поддерживает либерализацию визового режима между Украиной и ЕС.

Венгерский министр также выразил пожелание, чтобы при формировании мажоритарных округов на парламентских выборах в Украине в Верховную Раду Украины могли бы попасть представители венгерского меньшинства.

В свою очередь К.ГРИЩЕНКО поблагодарил Венгрию за поддержку евроинтеграционных стремлений Украины, отметив, что Украина и в дальнейшем рассчитывает на сотрудничество в этом вопросе с Венгрией, которая является одним из активнейших членов группы друзей Украины в Европейском Союзе.

К.ГРИЩЕНКО сообщил, что сегодня между МИД Украины и Венгрии подписан меморандум о сотрудничестве в выполнении плана действий по либерализацию визового режима между Украиной и ЕС.

К.ГРИЩЕНКО отметил также серьезное оживление экономических отношений между двумя странами и увеличение товарооборота. По его словам, за последний год активизировалась работа межправительственных комиссий по вопросам экономики, трансграничного и приграничного сотрудничества.

Также, по словам украинского министра, сегодня подписан план консультаций между министерствами иностранных дел на 2012-2013 гг.

К.ГРИЩЕНКО также сообщил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы относительно сотрудничества в обеспечении культурных потребностей венгерского меньшинства в Украине и украинского в Венгрии. В этой связи Я.МАРТОНИ отметил, что в данном вопросе достигнуты неплохие результаты.

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Строительство

В Украине создана комиссия по решению проблемных вопросов обеспечения молодежи жильем

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства своим приказом от 6 декабря т.г. создало Межведомственную комиссию по решению проблемных вопросов выполнения Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 годы.

Об этом говорится на сайте Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

Согласно сообщению, основная задача межведомственной комиссии состоит в утверждении перечня жилых объектов, строительство которых финансируется за счет средств граждан - заемщиков Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству», которые заключили договора о строительстве жилья с застройщиками до 1 июля 2011 г., но строительство которых не начато или нарушены сроки принятия объектов в эксплуатацию не менее чем на 9 месяцев.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2011 года Кабинет министров Украины утвердил Порядок предоставления кредитов заемщикам Государственного специализированного финансового учреждения “Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству”.

Действие порядка распространяется на заемщиков фонда, которые заключили договора на строительство жилья с застройщиками до 1 июля 2011 года и средства которых инвестированы в объекты, строительство которых в нарушение условий таких договоров не начато или нарушены сроки принятия объектов в эксплуатацию не менее чем на 9 месяцев.

Перечень объектов утверждается Межведомственной комиссией по решению вопросов выполнения Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 годы, созданной Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства по представлению фонда.

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КГГА утвердила проект Стратегии развития Киева до 2025 года

В Киевской городской государственной администрации утвердили проект Стратегии развития Киева до 2025 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее решение приняли члены Коллегии горгосадминистрации.

Теперь документ должен утвердить депутатский корпус. 15 декабря проект Стратегии будет вынесен на рассмотрение Киевсовета.

«Впереди у нас самое важное – реализация проекта. Городская администрация должна подготовить фундаментальные основы реализации главного стратегического плана города, чтобы начало 2012 года стало одновременно стартом выполнения Стратегии», – сказал председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Председателям столичных райгосадминистраций он поручил подготовить портфель инвестиционных проектов по каждому району Киева – перечень перспективных объектов, предприятий, производств, которые могут заинтересовать инвесторов и выполнить задачи Стратегии развития Киева.

«Мы не ждали, пока завершится работа над теоретической частью Стратегии – все это время мы активно вели инвестиционную политику, направленную на решение основных проблем города. Особенно это касается инфраструктурных проектов. Это строительство путепроводов, мостов, новых станций метрополитена, строительство стадиона «Олимпийский» и многие другие объекты, которые являются составляющей частью развития города. То есть, принимая план развития Киева на 15 лет, мы уже можем отчитаться об определенном его выполнении», – отметил А.ПОПОВ.

Он добавил, что усилия столичной власти, направленные на подготовку к Евро-2012, являются фундаментом для того, чтобы дать старт новым проектам не только бюджетного, но и частного финансирования.

«Мы направляем усилия на поиск частных инвесторов, как украинских, так и заграничных, которые готовы вкладывать средства в конкретные направления развития экономики города. Поэтому очень важно иметь перечень предложений – инвестиционных проектов и идей. Сегодня мы сформировали около 200 таких предложений, и будем работать в дальнейшем над этим перечнем», – добавил председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, 29 марта 2012 года состоится первый Киевский инвестиционный форум, где будут представлены инвестиционные проекты, которые будут реализовываться в рамках утвержденной Стратегии развития столицы до 2025 года.

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