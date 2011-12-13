Фюле посетил Тимошенко в Лукьяновском СИЗО - СМИ
08:42, 13 декабря 2011Разное
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Комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ вчера поздно вечером посетил в Лукьяновском СИЗО экс-премьер-министр Юлию ТИМОШЕНКО.
Как сообщает ТСН, автомобиль еврокомиссара прибыл в СИЗО около 23.00. На территории пенитенциарного заведения Ш.ФЮЛЕ пробыл около получаса и без комментариев уехал.
Как сообщал УНИАН, Ш.ФЮЛЕ находится в Украине с рабочим визитом 12-13 декабря. В понедельник он встретился с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
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