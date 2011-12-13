Полякам за билет на Евро-2012 придется доплатить по 10 долларов

Варшава. Польская федерация футбола (PZPN) будет продавать выделенные ей UEFA билеты на Евро-2012 только участникам Клуба болельщиков Национальной сборной Польши (Klub Кibica RP), за членство в котором придется заплатить около 10 долл.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили представители польской федерации и Клуба болельщиков.

Пресс-секретарь PZPN Агнешка ОЛЕЙКОВСКАЯ объяснила такое решение желанием премировать за лояльность участников созданного летом этого года клуба болельщиков, не уточнив, сколько других национальных федераций планируют продавать билеты из своей квоты только членам футбольных организаций.

А.ОЛЕЙКОВСКАЯ также сообщила, что правление польской федерации определит точное количество билетов для продажи болельщикам из около 28 тыс., которые PZPN получил от UEFA, скорее всего, в начале 2012 года.

"Сейчас не могу сказать даже ориентировочно", - сказала она, отвечая на вопрос, сколько билетов может достаться польским болельщикам.

Пресс-секретарь Klubu Kibica Яцек КАЛИНОВСКИЙ сказал УНИАН, что трехлетнее членство в организации будет стоить совершеннолетнему человеку 32 злотых, а несовершеннолетнему 27 злотых ($1=3,3PLN).

Он сказал, что членство в клубе не увеличивает шансы выиграть билеты на Евро-2012 в специальной лотерее, которая определит владельцев билетов среди всех людей, которые зарегистрируются на их покупку, но является обязательным условием для регистрации на специально созданном сайте UEFA.

Я.КАЛИНОВСКИЙ сообщил, что созданный в конце июля клуб уже сейчас объединяет более 40 тыс. человек, заметив, что с начала декабря заявки на членство в организации подали еще около 10 тыс. человек.

По его словам, о том, что зарегистрироваться на приобретение билетов на Евро-2012 из квоты PZPN можно будет лишь через Клуб болельщика, было известно еще с октября этого года.

Польский TVN24 отмечает, что PZPN во время предыдущего чемпионата Европы по футболу в 2008 году из выделенной ему квоты более 2/3 билетов распределил между членами федерации, спортивными деятелями и спонсорами, продав болельщикам лишь 36% входных билетов на евроматчи.

Как сообщал УНИАН, UEFA выделил 16 национальным футбольным федерациям, команды которых попали в финал Евро-2012, почти 450 тыс. билетов, которые они должны распределить между болельщиками и VIPами.

На покупку первых почти 600 тыс. билетов, которые UEFA продавала через специальную лотерею на своем веб-сайте весной этого года, зарегистрировалось более 12 млн. человек, что стало абсолютным рекордом с момента организации еврочемпионата в 1960 году.

UEFA заявило, что 85% из всех 1,4 млн. билетов на Евро-2012 - которые будут стоить от 30 до 600 евро - будут проданы через официальные Интернет-платформы.