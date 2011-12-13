ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Нацбанк с начала года потратил на поддержку курса гривни почти $4 млрд.» пишет: НБУ по итогам 11 месяцев т.г. продал на межбанковском валютном рынке валюты на $3,91 млрд. (в долларовом эквиваленте) больше, чем купил. В целом в январе-ноябре текущего года Нацбанк приобрел иностранной валюты на $9,29 млрд., продал – на $13,20 млрд.

http://delo.ua/finance/nacbank-s-nachala-goda-potratil-na-podderzhku-kursa-grivni-pochti-169695/

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Также «Дело» в публикации «Россия, несмотря на заявление главы "Газпрома", подпишет газовые соглашения с Украиной до конца года – мнение» пишет: Россия и Украина подпишут новое газовое соглашение, несмотря на заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о том, что "новогодних подарков не будет", считает энергетический эксперт Валентин Землянский...

http://delo.ua/ukraine/rossija-nesmotrja-na-zajavlenie-glavy-gazproma-podpishet-gazovye-169702/

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«Дело» в публикации «Фюле посетил Тимошенко в СИЗО» пишет: Президент разрешил Комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефану Фюле посетить дважды арестованную Тимошенко в Лукьяновском СИЗО. До сих пор такого разрешения не смогли получать даже родные єкс-премьера...

http://delo.ua/ukraine/fjule-posetil-timoshenko-v-sizo-169705/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «PwC раскрыла преступления», в котором пишет: экономическому мошенничеству в Украине в основном подвержены высшее и среднее звенья менеджмента, которым в 20% случаев удается уходить от ответственности, выяснила компания Pricewaterhouse Coopers…

http://www.kommersant.ua/doc/1837093

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Быстрое приготовление», в котором пишет: в Украину выходит крупнейшая в мире сеть фастфудов Subway. Компания уже ведет переговоры с потенциальными партнерами, а первое заведение может появиться в Киеве уже весной-летом следующего года. Это уже третья международная сеть, заинтересовавшаяся Украиной — выйти на украинский рынок пообещали также KFC и Burger King…

http://www.kommersant.ua/doc/1837062

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Издание «Экономические известия» в публикации «Арбузов собирает рубли» пишет: Нацбанк приступил к комплексному внедрению российского рубля в украинскую экономику. Как сообщил глава НБУ, в следующем году регулятор намерен сделать рубль резервной валютой и перевести его в первую категорию…

http://markets.eizvestia.com/full/arbuzov-sobiraet-rubli

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Импорт наступает», в котором пишут: отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-октябре 2011 г. составило $11,372 млрд., что на 65,3% больше, чем за аналогичный период 2010 г. Экспорт товаров вырос на 35,8% — до $55,668 млрд., импорт — на 40,1%, до $67,04 млрд. Поступления от экспорта покрывают стоимость импорта только на 83%…

http://state.eizvestia.com/full/import-nastupaet

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«Экономические известия» публикуют материал «Фураж заменит хлеб», в котором пишут: в будущем году Украина обречена на рекордный урожай кукурузы и сои. Именно этими культурами аграрии намерены весной пересеять погибшие озимые посевы на площади минимум 1,5 млн. га. Оборотная сторона этого рекорда — катастрофическое проседание по ключевым продовольственным зерновым, в первую очередь – пшенице, а также риск введения госрегулирования экспорта…

http://finance.eizvestia.com/full/furazh-zamenit-hleb

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Газета «Сегодня» в публикации «Иностранные бизнесмены и звезды массово скупают квартиры в Киеве» пишет: все происходит из-за того, что люди пытаются не хранить наличные доллары и евро. Поэтому и скупают недвижимость. Особенно это касается тех, кто здесь работает. Если раньше большинство хотело арендовать квартиры элит-класса и готово было платить за это $3—4 тыс. в месяц, то сегодня предпочитают покупать…

http://www.segodnya.ua/news/14319754.html

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Также «Сегодня» в публикации «Разговоры по мобилке могут подорожать из-за повышения налогов» пишет: в Раде готовят изменения в Налоговый кодекс…

http://www.segodnya.ua/news/14319656.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Эксперты посчитали проект «Сапсан» бессмысленным» пишет: скоростные «Сапсаны» мешают электричкам и грузовым составам, развивать этот проект бессмысленно, считают правительственные эксперты. Нужно ограничивать скорость движения пассажирских поездов, а высокоскоростные запускать лишь на выделенных путях…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1451105/sapsan_v_tupike

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Также «Ведомости» в публикации «Кто ответит за провал «Единой России» на выборах» пишут: вслед за вологодским губернатором Вячеславом Позгалевым поплатиться креслами за низкие результаты на выборах партии власти могут руководители Ярославской, Архангельской и других областей…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1451104/sperva_ujdut_gubernatory

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Издание «Известия» в публикации «Прохоров стал неожиданным кандидатом» пишет: соратники предпринимателя утверждают, что не знали о его планах баллотироваться в президенты. А эксперты - что решение о выдвижении Михаила Прохорова было недавно принято Кремлем…

http://izvestia.ru/news/509449

(УНИАН)