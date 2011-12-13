Апелляционный суд сегодня начнет рассмотрение по существу жалобы Тимошенко

Апелляционный суд Киева сегодня в 11.00 начнет заседание с рассмотрения по существу жалобы экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на приговор, вынесенный ей судом первой инстанции в виде 7 лет лишения свободы за превышение служебных полномочий и выплаты 1,5 млрд. грн. компенсации убытков, нанесенных НАК "Нафтогаз Украины" в результате заключения в 2009 году газовых соглашений с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в 10.00 возле Апелляционного суда партия "Батькивщина" планирует провести акцию в поддержку своего лидера Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Апелляционный суд Киева провел предварительное заседание по рассмотрению жалобы Ю.ТИМОШЕНКО.

Защита экс-премьера настаивала на остановке производства по делу в связи с состоянием здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, на отмене для нее меры пресечения, на проведении судебного следствия в полном объеме.

Защита также требовала от судьи-докладчика Елены СИТАЙЛО вызвать на апелляционный процесс свидетелей для допроса, провести дополнительные экспертизы и очные ставки. Однако судья отказала защите в удовлетворении всех ходатайств, поскольку, по ее словам, они были либо безосновательными, либо внесены несвоевременно.

Предыдущее заседание суда проходило в отсутствие Ю.ТИМОШЕНКО в связи с ее плохим состоянием здоровья.