Бригинец: полномочия КГГА стоит сократить

Депутат от «БЮТ-Батькивщины» в Киевсовете Александр БРИГИНЕЦ считает, что сокращать нужно не только чиновников КГГА, но и их полномочия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.БРИГИНЦА, об этом он сказал, комментируя заявление председателя КГГА Александра ПОПОВА о планах сокращения штата чиновников и главных управлений КГГА.

По его словам, добиваться оптимизации КГГА можно за счет дерегуляции деятельности муниципальных предприятий и учреждений, а также упрощения ведения предпринимательской деятельности.

«Руководствоваться в своей деятельности учреждения и предприятия – и частные, и муниципальные – должны решениями Верховной Рады и Киевсовета, а также постановлениями правительства, а не указаниями чиновников профильных управлений. Регуляция, прозрачность и упрощение – главные античиновнические лозунги», - подчеркнул А.БРИГИНЕЦ.

Кроме того, по убеждению депутата, необходимо четко отделить, какие полномочия являются исполнительными, а которые учредительными.

«Те решения, которые касаются регламентации деятельности города, должны готовиться и рассматриваться Киевсоветом совместно с исполнительным органом, поскольку они для Киева являются своеобразными законами. Если законы, подзаконные акты, решения Киевсовета и другие учредительные документы, которые формируют поле для деятельности предприятий и учреждений, отработаны правильно, то необходимости в дополнительном ручном управлении процессами со стороны чиновников нет», - убежден депутат Киевсовета.

Это, по мнению А.БРИГИНЦА, означает, что КГГА должна не «стягивать» на себя полномочия с мира по нитке, а наоборот - раздавать их.

«Пока ПОПОВ этого не поймет, любое сокращение штата чиновников будет только осложнять деятельность КГГА, так как функций будет становиться все больше, а исполнителей – все меньше», - предупредил депутат.