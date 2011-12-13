Сторонники Тимошенко сломали ворота у Апелляционного суда

Сторонники экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО сломали ворота ограждения Апелляционного суда Киева и пытались прорваться на заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, путь им преградили представители спецподразделения «Беркут». Они начали оттеснять митингующих снова на тротуар. Правоохранителям удалось остановить и оттеснить сторонников Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, несколько тысяч сторонников экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО пикетируют здание Апелляционного суда Киева. Поскольку площадка непосредственно перед зданием суда маловата, чтобы там могли разместиться все желающие, люди расположились в разных частях Соломенской площади.

В суд прибыли представители партий «Батькивщина», «Фронт Змін», других оппозиционных сил. Они держат свои партийные флаги.

Участники акции скандируют: «Юле – свободу!», «Банду долой!».

На Соломенской площади находится большое количество сотрудников милиции.

Поскольку на площади пересекаются сразу несколько улиц, правоохранители создали «живые кодоны» вдоль проезжей части этих улиц непосредственно возле суда, чтобы сторонники Ю.ТИМОШЕНКО не выходили на проезжую часть и не перекрывали движение транспорта.

Между тем, Апелляционный суд Киева в составе коллегии трех судей начал рассмотрение по существу жалобы экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО на приговор суда первой инстанции по газовому делу.

Суд проходит в отсутствие Ю.ТИМОШЕНКО.

В процессе участвуют защитники – Александр ПЛАХОТНЮК, Юрий СУХОВ, Николай СИРІЙ, Николай ТИТАРЕНКО и дочь Ю.ТИМОШЕНКО Евгения ТИМОШЕНКО-КАРР.

Сторону государственного обвинения представляют Александр МИКИТЕНКО, Лилия ФРОЛОВА, Михаил ШОРИН.