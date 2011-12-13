Россия и ЕС согласовали пошаговый план перехода к безвизовому режиму

Россия и Европейский Союз согласовали пошаговый план перехода к безвизовому режиму.

Об этом пишет российская газета «КоммерсантЪ».

По информации издания, в его распоряжении оказался согласованный РФ и Евросоюзом пошаговый план перехода к безвизовому режиму. Документ должны утвердить 15 декабря на саммите Россия-ЕС в Брюсселе, где будет объявлено о запуске процесса по отмене виз. Москва рассчитывает, что это займет не больше года. Однако, как следует из документа, отмене виз может помешать ситуация с соблюдением в РФ прав и свобод и верховенством закона.

На саммите Россия-ЕС 14-15 декабря должна быть поставлена точка в долгих переговорах об отмене визового режима. Москва и Брюссель после продолжительного согласования утвердили документ под названием "Совместные шаги по переходу к безвизовому режиму краткосрочных поездок граждан РФ и ЕС". "Текст является основательным и амбициозным. Теперь мы работаем над достижением общей цели - принять "совместные шаги" и начать их реализацию на саммите", - заявила глава МИД ЕС Кэтрин ЭШТОН.

В итоговом варианте документа, оказавшемся в распоряжении "Ъ", РФ и Евросоюз согласились под взаимным контролем выполнить обширный перечень "совместных шагов", разбитых на четыре блока. В первом блоке "Защищенность документов, включая биометрию" записана необходимость внедрения биометрических паспортов, отвечающих требованиям Международной ассоциации гражданской авиации (ICAO). В нем же стороны обязуются обеспечить оперативную и систематическую передачу в Интерпол сведений по утерянным и похищенным документам и обмениваться информацией о поддельных паспортах. Наконец, Россия и ЕС соглашаются совершенствовать антикоррупционные меры, "включая этические нормы в отношении должностных лиц любого государственного органа, который связан с системой управления идентификацией".

Блок "Незаконная миграция, включая реадмиссию" предписывает совместную борьбу с незаконной миграцией и связанными с ней преступлениями, а также разработку системы сбора и анализа данных, позволяющей анализировать риски в сфере управления границами.

Там же Россия и ЕС соглашаются противодействовать подделке документов и коррупции среди сотрудников госструктур, занимающихся охраной границ. В раздел "Общественный порядок, безопасность и правовое сотрудничество" попали борьба с транснациональной преступностью, терроризмом и коррупцией. Наконец, в заключительном блоке "совместных шагов" под названием "Внешние связи" внимание уделяется обычным людям. В нем говорится о необходимости обеспечить гражданам РФ и ЕС свободу передвижения на равных основаниях с собственными гражданами, о сотрудничестве по осуществлению "антидискриминационной политики, защите лиц, принадлежащих к меньшинствам, и борьбе с преступлениями на почве ненависти".

Все вышеперечисленное стороны будут выполнять на равноправной основе. То есть Россия и ЕС получат возможность контролировать выполнение этих мер друг другом.

Как пояснили в МИД РФ, "совместные шаги" не требуют подписания. Поэтому на предстоящем саммите президенты РФ и ЕС Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Герман Ван РОМПЕЙ попросту объявят о старте процесса по их выполнению.

Москва и Брюссель называют завершение работы над документом большим достижением. В течение предыдущего месяца дипломаты бились не над содержанием самих "шагов", а над формулированием того, что делать после их осуществления. МИД России предлагал сразу приступить к разработке соглашения об отмене виз для граждан РФ и ЕС. В Брюсселе же настаивали, что выполнение домашнего задания только "откроет возможность для начала переговоров о соглашении". В итоге в финальный вариант вписали компромиссную, но размытую формулировку: "Как только выполнение перечня "совместных шагов" будет завершено, стороны в соответствии с внутренними процедурами примут решение о начале переговоров по соглашению об отмене виз". В переводе с дипломатического языка это означает, что если Москва в любой момент готова начать договариваться по соглашению, то ЕС потребуется согласовать позицию со всеми странами-членами.

Выполнение всех положений документа, уверены российские дипломаты, займет около года.

Между тем в согласованном документе есть одна строка, которая может свести на нет все усилия Москвы добиться безвизового режима с ЕС. В его заключительной части говорится, что при обсуждении вопроса отмены виз будут приниматься во внимание "взаимосвязи между эволюцией миграционных потоков и защитой прав человека и основных свобод, а также соблюдением верховенства права". Это условие прежде всего относится к России, где ситуация в сфере прав человека и верховенства права, по мнению ЕС, далека от идеальной. По данным "Ъ", Москва пыталась добиться того, чтобы в "совместных шагах" отмена виз никак не обуславливалась ситуацией с правами человека, но безуспешно - Евросоюз настоял на своем.