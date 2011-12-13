Апелляционный суд отказал защите Тимошенко в отводе судьи-докладчика Ситайло

Апелляционный суд Киева отказал защите экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства об отводе председательствующего судьи (судьи-докладчика) Елены СИТАЙЛО из-за якобы ее необъективности и предвзятости.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было оглашено после заседания коллегии судей в совещательной комнате.

"В удовлетворении ходатайства отказать", - огласила решение одна из судей.

По ее словам, ходатайство об отводе судьи является безосновательным.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 декабря, Апелляционный суд в составе коллегии из трех судей начал рассмотрение по существу жалобы Ю.ТИМОШЕНКО на приговор суда первой инстанции по газовому делу.