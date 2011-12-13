Апелляционный суд отказал защите Тимошенко в отводе судьи-докладчика Ситайло
12:52, 13 декабря 2011Разное
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Апелляционный суд Киева отказал защите экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства об отводе председательствующего судьи (судьи-докладчика) Елены СИТАЙЛО из-за якобы ее необъективности и предвзятости.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было оглашено после заседания коллегии судей в совещательной комнате.
"В удовлетворении ходатайства отказать", - огласила решение одна из судей.
По ее словам, ходатайство об отводе судьи является безосновательным.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 декабря, Апелляционный суд в составе коллегии из трех судей начал рассмотрение по существу жалобы Ю.ТИМОШЕНКО на приговор суда первой инстанции по газовому делу.
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