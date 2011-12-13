Фюле подтвердил, что виделся с Тимошенко в СИЗО

Комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ подтвердил, что виделся с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в СИЗО.

Как сообщает Би-Би-Си, об этом говорится в его официальном заявлении о визите в Украину.

"Я был рад возможности частного разговора с Ю.ТИМОШЕНКО, поговорить с ней о ее состоянии здоровья и о развитии ее дела. Я сообщил ей об обеспокоенности ЕС по поводу этого процесса и заверил ее, что мы будем продолжать внимательно следить за ее апелляцией и будем настаивать на том, чтобы ее права были соблюдены, чтобы она могла защищаться во время справедливого судебного процесса", - говорится в заявлении Ш.ФЮЛЕ.

Еврокомиссар заявил о серьезной обеспокоенности Брюсселя по поводу недавних случаев выборочного правосудия в Украине, в частности, в случае Ю.ТИМОШЕНКО и других.

Он заявил, что целью его визита была подготовка к саммиту Украина-ЕС, запланированному на 19 декабря. Он встретился с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, вице-премьером Андреем КЛЮЕВЫМ и министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО.

Ш.ФЮЛЕ заявил об обеспокоенности из-за отсутствия прогресса в важных для Украины реформах, в частности, в конституционной и судебной областях.

Кроме того, Ш.ФЮЛЕ обсуждал экономические вопросы, среди них обеспечение справедливой и рыночной цены на газ для полного соблюдения Украиной своих обязательств и обязанностей как члена Энергетического содружества.