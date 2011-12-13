Во время волнений в Сирии убиты 5 тысяч человек - ООН
12:58, 13 декабря 2011Разное
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По данным ООН, число жертв продолжающихся в Сирии беспорядков возросло до 5 тысяч человек.
Об этом на пресс-конференции объявила Верховный комиссар ООН по правам человека Нави ПИЛЛЭЙ, сообщает Газета.Ru.
«Такая ситуация недопустима», – сказала Н.ПИЛЛЭЙ.
По данным базирующейся в Лондоне сирийской правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, большее количество погибших зафиксировано в городе Хомс – эпицентре движения повстанцев.
Организация сообщает, что чуть ранее во вторник недалеко от города был взорван трубопровод, до этого над городом кружили вертолеты.
В середине октября ООН сообщала, что за семь месяцев беспорядков погибли 3 тысячи человек.
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