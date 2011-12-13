Фюле подтвердил, что встретился с Тимошенко

Брюссель. Комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ подтвердил, что во время визита в Украину виделся с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении еврокомиссара.

"Я был рад возможности частного разговора с Юлией ТИМОШЕНКО, поговорить с ней о ее состоянии здоровья и о развитии ее дела. Я сообщил ей об обеспокоенности ЕС относительно этого процесса и заверил ее, что мы будем продолжать внимательно следить за ее апелляцией и будем настаивать на том, чтобы ее права были соблюдены, чтобы она могла защищаться во время справедливого судебного процесса", - отмечается в заявлении С.ФЮЛЕ.

Еврокомиссар заявил о серьезной обеспокоенности Брюсселя по поводу недавних случаев выборочного правосудия в Украине, в частности в случае Ю.ТИМОШЕНКО и других.

Также С.ФЮЛЕ отметил, что во время встреч с представителями власти Украины выразил обеспокоенность в связи с отсутствием реформ.

“Я подчеркнул, что ЕС обеспокоен отсутствием прогресса по ряду критических реформ в Украине, включая реформы конституционной и судебной сферы, и мы имели содержательную дискуссию по этому вопросу”, - говорится в заявлении.

Комиссар отметил, что главной целью его визита в Украину была подготовка к саммиту ЕС-Украина, запланированного на 19 декабря, на котором планируется обсудить пакет важных вопросов текущих отношений Украины и ЕС, а также вопросы долгосрочных целей политической ассоциации и экономической интеграции.

“Я сказал моим украинским коллегам, что отношения с Украиной являются важными для ЕС, а Соглашение об ассоциации – лучшая перспектива для украинских граждан, чтобы быть уверенными в будущем, которое основывается на европейских ценностях и стандартах”, - подчеркнул С.ФЮЛЕ.

В ходе визита С.ФЮЛЕ имел встречи с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, первым вице-премьер-министром Андреем КЛЮЕВЫМ, министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО.