Главное на 13 декабря (день)

Финансы

Янукович подписал закон о декриминализации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон относительно гуманизации ответственности за преступления, совершенные в хозяйственной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андрей ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Верховная Рада приняла поданный Президентом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

Законом за совершение преступлений в хозяйственной сфере вместо наказания в виде лишения свободы введены санкции в виде штрафа. Штраф может быть заменен судом на другое наказание только в случае его неуплаты в срок, установленный судебным решением.

В то же время не была поддержана поправка оппозиции, которая предусматривала декриминализацию ст. 365 Уголовного кодекса, по которой осуждена бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

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Падение евро достигло 2-месячного максимума

Курс евро по отношению к доллару упал до 1,31 доллара за евро - рекордно низкого уровня за два месяца - на фоне реакции рейтинговых агентств Moody`s и Fitch на состоявшийся на прошлой неделе саммит европейских лидеров.

Так, к концу торговой сессии в понедельник евро подешевел к доллару до 1,3188 доллара за евро против 1,3385 доллара за евро в пятницу. К японской валюте доллар поднялся до 77,93 иены за доллар с 77,63 иены за доллар к концу предыдущих торгов.

Агентство Moody`s заявило в понедельник что, меры, одобренные на прошлой неделе европейскими лидерами, не смогли ликвидировать риск для единства еврозоны. Если не будут предприняты меры для стабилизации рынков, агентство может пересмотреть рейтинги стран еврозоны уже в первом квартале следующего года.

Другое международное рейтинговое агентство Fitch также в понедельник заявило о том, что европейским властям, договорившимся в прошлую пятницу о создании нового "бюджетного союза", предполагающего ужесточение контроля за расходами бюджетов входящих в него стран, удалось лишь незначительно ослабить давление на рынок суверенного долга, передает Bloomberg.

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ТЭК

Заявление Миллера не означает провала переговоров. Это политические игры – эксперт

Заявление председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА о том, что «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» до конца текущего года не подпишут соглашение по газу, не означает провала переговоров между Киевом и Москвой.

Об этом сказал независимый эксперт по энергетике, бывший руководитель пресс-службы «Нафтогаза Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ в понедельник, 12 декабря, в эфире 5-го канала.

«Это не более чем политические игры. Российская сторона в предвыборной ситуации не может сказать, что мы пошли на уступки Украине. Должна быть маленькая победа», - сказал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

При этом он отметил, что переговоры продолжаются – в понедельник стало известно, что правительство Украины сформировало официальную делегацию, которая имеет полномочия обсуждать с РФ новый контракт.

«В предыдущие месяцы речь шла не об официальных переговорах, а о рабочих встречах. Ведь переговорщики должны получать директивы. Никто не хочет повторить ситуацию с Юлией ТИМОШЕНКО. Для легитимизации договора необходимы директивы… Россия – достаточно тяжелый переговорщик», – сказал эксперт.

Кроме того, В.ЗЕМЛЯНСКИЙ скептически оценил появившиеся накануне в СМИ сведения о том, что Россия добивается от Украины передачи газотранспортной системы под контроль предприятия, которое будет иметь фактически дипломатическую неприкосновенность.

«Скорее всего, целью вброса этой информации было посмотреть, сделать замер. В этих сообщениях мы увидели лишь требования России, но остается неясным, что Москва предоставит взамен», - сказал эксперт.

При этом он считает, что Киеву в переговорах с Москвой вряд ли следует рассчитывать на помощь Запада. «Украина осталась один на один с «Газпромом». Россия уже заявила, что будут скидки для стран, которые поддерживают «Южный поток». Они договорились», - напомнил он.

Эксперт призвал «не оглядываться на Европу, не рассчитывать на США, которые далеко от нас, для которых Украина не в первоочередной повестке дня».

В тоже время, В.ЗЕМЛЯНСКИЙ выразил уверенность в том, что совместное управление газотранспортной системой с Россией является выходом для Украины, однако Киев при этом должен получить гарантии сохранения транзита российских энергоносителей через украинскую территорию.

«Если консорциум даст возможность сохранить объемы транзита, которые не уйдут на «Южный поток», то нужно идти и договариваться. В противном случае, мы останемся у разбитого корыта через 5 лет», - подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что Украина нуждается в деньгах на модернизацию своей ГТС. Эти средства, несмотря на обещания, Евросоюз выделять не спешит.

«ГТС в рабочем состоянии, но ресурс вырабатывается, строилась она при СССР. Морально и технологически за 40 лет оборудование устарело, его надо менять. Нужно 5 млрд. долларов в ближайшие 5-7 лет. Но модернизация нужна лишь в случае гарантий сохранения транзита», - резюмировал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ, выразив уверенность, что Украина и Россия все же договорятся о новом газовом контракте до нового года.

Как сообщалось, в понедельник, 12 декабря, глава «Газпрома» А.МИЛЛЕР заявил, что «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» до конца года соглашение по газу не подпишут. «Новогодних подарков не будет», - сказал А.МИЛЛЕР журналистам в Москве в кулуарах традиционной ежегодной встречи руководителей компании и главных редакторов региональных СМИ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины создал комиссию, которая должна сформировать делегацию для участия в переговорах относительно заключения между правительствами Украины и России соглашения о расширении сотрудничества в газовой сфере. Главой делегации назначен министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

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«Северный поток» остановлен до 15 декабря в связи с техническим обслуживанием

Москва. 13-15 декабря приостановлена подача газа через газопровод «Северный поток» в связи с техническим обслуживанием соединительного газопровода в России.

Об этом УНИАН сообщили в компании Nord Stream.

«С9:00 (по московскому времени) 13 декабря до 21:00 15 декабря в связи с проведением планового комплекса работ на соединительном газопроводе «Газпрома» будет временно приостановлена подача газа по газопроводу «Северный поток», - говорится в сообщении.

Сообщается, что за время приостановки работы компания Nord Stream также проведет работы по техническому обслуживанию береговых сооружений в Германии. В частности, будет проведена инспекция систем аварийного отключения, систем пожарообнаружения и газообнаружения.

Подчеркивается, что регулярное проведение технического обслуживания объектов газотранспортной системы в течение первого года эксплуатации является необходимой мерой для обеспечения безопасной и надежной работы газопровода.

Сообщается, что все законтрактованные объемы будут поставлены.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в эксплуатацию введена первая нитка газопровода «Северный поток».

Сдача в эксплуатацию второй ветки, которая удвоит пропускную способность газопровода, планируется в конце 2012 г. Строительство газопровода «Северный поток» ведет Nord Stream AG – совместное предприятие, владельцами которого являются «Газпром», BASF SE («A+»/прогноз «стабильный»)/Wintershall Holding GmbH, E.ON Ruhrgas AG (дочерняя структура E.ON AG), Gasunie и GDF Suez SA.

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Украина за 10 месяцев импортировала 3,6 млрд. куб. м среднеазиатского газа

Украина в январе-октябре 2011 г. импортировала 3,6 млрд. куб. м природного газа из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, за отчетный период, в частности, из Казахстана импортировано 1 млрд. 138,863 млн. куб. м газа на сумму 375,768 млн. долл., из Туркменистана – 1 млрд. 238,609 млн. куб. м на сумму 411,929 млн. долл., из Узбекистана – 1 млрд. 224,784 млн. куб. м на сумму 403,828 млн. долл.

Из России в январе-октябре Украина импортировала 35 млрд. 42,751 млн. куб. м газа на сумму 10 млрд. 384,347 млн. долл.

Напомним, ранее бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, которому принадлежит Group DF, заявлял, что с апреля холдинг Ostchem начал прямой импорт среднеазиатского газа для своих химических предприятий в Украине в обход российского «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины». Ostchem Holding, по словам Д.ФИРТАША, закупает газ дешевле, чем «Нафтогаз».

Справка УНИАН. В Ostchem Holding входят производители минеральных удобрений азотной группы компании «Ривнеазот» (Ривненская обл.), «Таджиказот» (Таджикистан) и «Нитроферт» (Эстония).

Кроме того, Д.ФИРТАШ напрямую контролирует крупных производителей минеральных удобрений - компанию «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.), концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.) и «Азот» (Черкассы).

Group DF принадлежит 90% акций компании Ostchem Holding.

Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Д. ФИРТАША.

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Украина увеличила потребление электроэнергии на 2,7%

Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в январе-ноябре т.г. выросло на 2,7%, или на 4,516 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 169,938 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, за отчетный период объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 2,9%, или 3,849 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-ноябрем 2010 года, – до 133,369 млрд. кВт/ч.

В ноябре 2011 года потребление электроэнергии конечными потребителями в Украине выросло на 6,5% по сравнению с ноябрем 2010 года – до 13,555 млрд. кВт/ч.

По данным министерства, промышленные предприятия Украины в январе-ноябре т.г. увеличили потребление электроэнергии на 2,8%, или 1,821 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-ноябрем 2010 года – до 66,824 млрд. кВт/ч. В то же время, предприятия металлургической промышленности сократили потребление электроэнергии на 1,1%, или 394 млн. кВт/ч, – до 34,682 млрд. кВт/ч.

Транспортные предприятия за 11 месяцев т.г. увеличили потребление электроэнергии на 6,1% – до 9,007 млрд. кВт/ч, коммунально-бытовые – на 0,8%, до 16,615 млрд. кВт/ч.

Объемы потребления электроэнергии населением за указанный период выросли на 2,8%, или 937,1 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-ноябрем 2010 года – до 34,807 млрд. кВт/ч.

В министерстве отмечают, что в целом доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии в Украине в январе-ноябре т.г. сохранилась на прошлогоднем уровне 48,7%, также и населения – на уровне 25,4%.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто) выросло на 9,5%, или 14,882 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 183,9 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 9,5%, или 12,824 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 147,33 млрд. кВт/ч.

В 2009 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 8,7%, или 16,151 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 169,009 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократился на 9%, или 13,332 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 134,558 млрд. кВт/ч.

В 2008 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 0,5% по сравнению с 2007 годом – до 185 млрд. 187 млн. кВт/ч. Потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократилось на 0,6%, или 4 млрд. 876,8 млн. кВт/ч, – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/ч.

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Агро

Минагропрод увеличил прогноз пересева озимых культур на 20-50% - до 2,4-3 млн. га

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины увеличило прогноз относительно площади пересева озимых культур на 20-50% - до 2,4-3 млн. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на пресс-конференции.

«Мы видим, что нам необходимо будет пересевать где-то 2,4-3 млн. га», - сказал он.

По словам министра, уже отрабатываются мероприятия по пересеву озимых, в частности, с учеными отрабатывается структура пересева, также отрабатываются возможные механизмы удешевления удобрений и горюче-смазочных материалов. Кроме того, подготовлено постановление Кабинета министров о выделении дополнительных средств для резерва дополнительных объемов семян, необходимых для пересева. Министр уточнил, что постановлением планируется на эти цели дополнительно направить 20 млн. грн.

Относительно структуры пересева Н.ПРИСЯЖНЮК заявил, что на сегодняшний день она еще отрабатывается с учеными, но, скорее всего, пересев будет осуществляться соей, кукурузой и ячменем, площади под подсолнечником расширяться не будут.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает в 2012 году пересев озимых зерновых культур на площади 2,3 млн. га - около 20%.

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Промышленность

Работники Запорожского завода ферросплавов пикетируют Минэнерго

Представители трудового коллектива ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) пикетируют здание Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, требуя письменных подтверждений начала процесса передачи предприятию подстанции «Ф-2». (Продажа подстанции «Ф-2» ЗЗФ позволит отнести предприятие к 1-му классу потребителей электроэнергии - УНИАН)

Как сообщил корреспонденту УНИАН старший мастер цеха №4 ЗЗФ Александр ДАНОВ, по прошествии двух недель с того момента, как заместитель министра энергетики Сергей ЧЕХ пообещал трудовому коллективу ЗЗФ ускорить процесс передачи подстанции предприятию, никаких реальных действий так и не последовало.

А.ДАНОВ отметил, что теперь от завода требуют направить в адрес «Запорожьеоблэнерго» письмо, в котором ЗЗФ должен письменно подтвердить свое согласие на приобретение подстанции Ф-2. «Почему от нас не просили этого письма ранее - непонятно, ведь всем прекрасно известно, что предприятие уже почти год добивается передачи подстанции», - сказал он.

Представитель предприятия также сообщил, что сегодня заместитель министра энергетики Сергей ЧЕХ передал работникам завода документ, подписанный секретарем Набсовета «Запорожьеоблэнерго», согласно которому будет осуществляться продажа подстанции Ф-2. «Там, в частности, сказано, что точно определить сроки продажи подстанции невозможно, тогда как две недели назад нам говорили, что подстанция будет передана заводу в течении 2,5 месяцев», - отметил А.ДАНОВ и добавил: «Нам также сообщили, что поиском оценщика для подстанции будет заниматься не Фонд госимущества, а само «Запорожьеоблэнерго».

Представитель ЗЗФ также выразил обеспокоенность тем фактом, что в документе «Запорожьеоблэнерго», регламентирующем продажу подстанции, одним из этапов значится проведение открытого конкурса. «Ранее нам обещали, что подстанция будет продана именно ЗЗФ, как предприятию, на территории которого она фактически находится. Теперь выходит, что на конкурс по ее продаже могут подать заявки, к примеру, «Запорожсталь» или «Днепроспецсталь» - кто больше денег даст, тот и победит. Нам же снова придется идти с протянутой рукой и просить», - сказал А.ДАНОВ.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября 2011 года в ходе пикетирования здания Минэнерго работниками ЗЗФ замминистра энергетики Сергей ЧЕХ пообещал, что в течение 2,5 месяцев вопрос продажи ПАО «Запорожский завод ферросплавов» подстанции «Ф-2» будет решен.

«Министерством принято решение о продаже подстанции «Ф-2» нашему заводу. В ближайшее время Минэнергоугля отправит в Фонд госимущества необходимые документы для того, чтобы определить структуру, которая проведет оценку подстанции, после чего в течение 2,5 месяцев эта подстанция будет продана нашему заводу. Продажа подстанции заводу позволит восстановить объемы производства ферросплавов на ЗЗФ и вернуть наших людей, которые были уволены в течение этого года», - сказал 29 сентября представитель трудового коллектива ЗЗФ А.ДАНОВ.

Как отмечают на ЗЗФ, перевод завода во 2-й класс потребителей электроэнергии, вследствие отказа «Запорожьеоблэнерго» продлить с заводом договор аренды подстанции «Ф-2», привел к сокращению загрузки производственных мощностей ЗЗФ с 70% (по состоянию на начало 2011 года) до 40%. В результате, бюджеты всех уровней недополучили в 2011 году около 1 млрд. грн., а руководство завода было вынуждено уволить 1400 работников. Если завод не будет переведен в 1-й класс потребителей электроэнергии, до конца года придется уволить еще 800 человек, а само предприятие окажется на грани полной остановки.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» на протяжении многих лет относился к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако с 1 января 2011 г. завод был переведен на 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ возрос почти в два раза - до 83 коп. за 1 кВт (без НДС). Кроме этого, с 1 января 2011 года НАК «Энергетическая компания Украины» разорвала с ЗЗФ договор аренды электроподстанции «Ф-2», расположенной на территории завода, в результате чего ЗЗФ был лишен возможности получения хотя бы части необходимой для производственных целей электроэнергии по 1-му классу потребления.

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Дело Тимошенко

Апелляционный суд отказал защите Тимошенко в отводе судьи-докладчика Ситайло

Апелляционный суд Киева отказал защите экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства об отводе председательствующего судьи (судьи-докладчика) Елены СИТАЙЛО из-за якобы ее необъективности и предвзятости.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было оглашено после заседания коллегии судей в совещательной комнате.

"В удовлетворении ходатайства отказать", - огласила решение одна из судей.

По ее словам, ходатайство об отводе судьи является безосновательным.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 декабря, Апелляционный суд в составе коллегии из трех судей начал рассмотрение по существу жалобы Ю.ТИМОШЕНКО на приговор суда первой инстанции по газовому делу.

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Апелляционный суд 16 декабря рассмотрит жалобу Тимошенко на ее повторный арест

Защитник экс-премьер-министра Украины Юрий СУХОВ заявляет, что Апелляционный суд Киева 16 декабря рассмотрит жалобу Юлии ТИМОШЕНКО на постановление Шевченковского районного суда Киева относительно применения повторного ареста.

Об этом Ю.СУХОВ сообщил корреспонденту УНИАН.

"Мы обжаловали постановление о взятии Юлии ТИМОШЕНКО под стражу. Суд назначил рассмотрение этой жалобы на 16 декабря", - сказал Ю.СУХОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Шевченковский районный суд Киева провел непосредственно в камере медчасти Лукьяновского СИЗО выездное заседание по рассмотрению ходатайства Генеральной прокуратуры об аресте Ю.ТИМОШЕНКО в рамках возобновленного уголовного дела относительно деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины".

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Фюле подтвердил, что встретился с Тимошенко

Брюссель. Комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ подтвердил, что во время визита в Украину виделся с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении еврокомиссара.

"Я был рад возможности частного разговора с Юлией ТИМОШЕНКО, поговорить с ней о ее состоянии здоровья и о развитии ее дела. Я сообщил ей об обеспокоенности ЕС относительно этого процесса и заверил ее, что мы будем продолжать внимательно следить за ее апелляцией и будем настаивать на том, чтобы ее права были соблюдены, чтобы она могла защищаться во время справедливого судебного процесса", - отмечается в заявлении С.ФЮЛЕ.

Еврокомиссар заявил о серьезной обеспокоенности Брюсселя по поводу недавних случаев выборочного правосудия в Украине, в частности в случае Ю.ТИМОШЕНКО и других.

Также С.ФЮЛЕ отметил, что во время встреч с представителями власти Украины выразил обеспокоенность в связи с отсутствием реформ.

“Я подчеркнул, что ЕС обеспокоен отсутствием прогресса по ряду критических реформ в Украине, включая реформы конституционной и судебной сферы, и мы имели содержательную дискуссию по этому вопросу”, - говорится в заявлении.

Комиссар отметил, что главной целью его визита в Украину была подготовка к саммиту ЕС-Украина, запланированного на 19 декабря, на котором планируется обсудить пакет важных вопросов текущих отношений Украины и ЕС, а также вопросы долгосрочных целей политической ассоциации и экономической интеграции.

“Я сказал моим украинским коллегам, что отношения с Украиной являются важными для ЕС, а Соглашение об ассоциации – лучшая перспектива для украинских граждан, чтобы быть уверенными в будущем, которое основывается на европейских ценностях и стандартах”, - подчеркнул С.ФЮЛЕ.

В ходе визита С.ФЮЛЕ имел встречи с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, первым вице-премьер-министром Андреем КЛЮЕВЫМ, министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО.

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Завтра в Украине ожидаются небольшие дожди, на востоке с мокрым снегом

Завтра в Украине ожидаются небольшие дожди, в восточной части с мокрым снегом.

В большинстве западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Луганской областях - без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в южной части местами 10-13° тепла; в восточных областях ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киевской области в среду ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°. В Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.

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