Апелляционный суд 16 декабря рассмотрит жалобу Тимошенко на ее повторный арест

Защитник экс-премьер-министра Украины Юрий СУХОВ заявляет, что Апелляционный суд Киева 16 декабря рассмотрит жалобу Юлии ТИМОШЕНКО на постановление Шевченковского районного суда Киева относительно применения повторного ареста.

Об этом Ю.СУХОВ сообщил корреспонденту УНИАН.

"Мы обжаловали постановление о взятии Юлии ТИМОШЕНКО под стражу. Суд назначил рассмотрение этой жалобы на 16 декабря", - сказал Ю.СУХОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Шевченковский районный суд Киева провел непосредственно в камере медчасти Лукьяновского СИЗО выездное заседание по рассмотрению ходатайства Генеральной прокуратуры об аресте Ю.ТИМОШЕНКО в рамках возобновленного уголовного дела относительно деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины".