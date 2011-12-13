Литва будет лоббировать евроинтеграционные устремления Украины - Адамкус

Литва будет лоббировать евроинтеграционные устремления Украины, заявил во время он-лайн-конференции бывший Президент Литвы Валдас АДАМКУС.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что после распада СССР все реформы, которые проводились в Литве, отличались четким соблюдением позиции относительно развития страны.

Самым “главным пунктом реформ и их успеха был консенсус между всеми представителями власти относительно внешней политики, направления движения Литвы в Европейский Союз”, – отметил В.АДАМКУС и добавил, что этот процесс проходил независимо от политических взглядов его участников.

Он подчеркнул, что очень хорошо понимает проблемы, с которыми столкнулась Украина на пути вступления в ЕС.

“Украина выразила свое намерение интеграции в Европу в качестве основного приоритета во внешней политике. И Литва – это одна из стран Европы, которая, возможно, больше всего поддерживает такое желание Украины”, – отметил В.АДАМКУС.

Также он сказал, что понимает, почему сейчас в Украине осуществляются непопулярные реформы, “но вы должны понять, что если уже есть поставленная цель, то отходить от нее уже нельзя”.

По убеждению В.АДАМКУСА, Украина является неотъемлемой частью Европы и построение объединенной Европы не будет завершено без участия Украины.

Вместе с тем В.АДАМКУС выразил надежду, что на своем пути к ЕС Украина будет руководствоваться принципами демократии, уважения к правам человека и другим ценностям Европейского Союза.

“Я лично и Литва в целом очень активно поддерживаем подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом” – подчеркнул В.АДАМКУС.