Анонс на 14 декабря

* Президент Украины Виктор Янукович с рабочей поездкой побывает в Харьковской области.

* Пресс-конференция, посвященная презентации нового проекта Twinning «Дальнейшее усиление деятельности Национального агентства по аккредитации Украины согласно европейской практики». Организаторы: Британский институт стандартов, Служба аккредитации Объединенного Королевства, Национальная физическая лаборатория (Великобритания) и Федеральный институт материальных исследований и испытаний Германии. Участники: Владимир Павленко, зам.министра экономического развития и торговли; Владимир Чекалин, председатель Национального агентства из аккредитации Украины; Жозе Мануел Пинту Тейшейра, председатель Представительства ЕК, Ли Тернер, посол Великобритании в Украине и Ганс-Юрген Гаймзет, посол ФРГ.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Новогодняя продуктовая корзина украинцев: чем богаты, тем и рады?». Участники: Сергей Петренко, первый зам.директора Департамента экономического развития и аграрного рынка Минагрополитики и продовольствия Украины; Тарас Высоцкий, эксперт аграрных рынков, Александр Ярославский, зам.ген.директора Украинской аграрной конфедерации.

* Пресс-конференция на тему: "Итоги 2011 и перспективы 2012 года для инвесторов в Украине глазами немецкого бизнеса представляет Немецкий Экономический Клуб (DWK)". Участники: пресс-секретарь НЭК (DWK), управляющий партнер АО Arzinger Вольфрам Ребок; управляющий финансами НЭК (DWK), директор Ukraine Consulting Свен Геннигер.

* Пресс-конференция портала 3Doma.ua на тему: "Рынок недвижимости Украины: тенденции и прогнозы". Эксперты расскажут о ситуации на рынке недвижимости Украины в целом, в том числе о ценах на жилье в Киеве и регионах по итогам 2011 года. Участники: Владимир Шалаев, ген.директор группы компаний "УВЕКОН"; Олександр Драпиковский, директор Центра организации и экономики городского землепользования; Андрей Гусельников, директор компании "Олимп Консалтинг"; Михаил Горяйнов, начальник Управления оценочной деятельности Фонда государственного имущества Украины; Андрей Коваль, начальник отдела АО "Эрсте Банк".

* Пресс-конференция на тему: «Охрана труда на производстве в Украине, уровень компенсаций за инвалидность и смерть». Участники: Ирина Калиновская, начальник управления нормативно-правового обеспечения Госгорпромнадзора Украины; Наталия Емельянова, начальник управления организации государственного надзора Госгорпромнадзора Украины; Анатолий Стовбун, доверенный врач Департамента охраны труда Федерации профсоюзов Украины и др.

* Пресс-конференция на тему: “Смогут ли закрыть большие социальные сети в Интернете?”. Участники: зам.руководителя правления Украинской интернет-ассоциации, президент компании “Imena.ua” Александр Ольшанский, юрист Института медиа-права Игорь Розкладай и бизнес-девелопмент-менеджер компании UMG-International Алиция Касьян.

* Круглый стол на тему: «Предновогодний кризис ферросплавов – начало конца?». Участники: Екатерина Ефименко, ведущий специалист отдела анализа рынков труб цветных металлов и ферросплавов департамента отраслевого развития ГП «Госвнешинформ»; Евгений Дубогрыз, эксперт, аналитик; Александр Макаров, эксперт, аналитик и др.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Украинский кондиционерный рынок: итоги-2011 и перспективы развития на 2012 год». Организатор- компания ЛИКОНД, официальный партнер корпорации DAIKIN (Япония), компании HOVAL (Лихтенштейн) и AAF International (США) в Украине. Вопросы: Главные итоги и события украинского кондиционерного рынка за 2011 год. Современные рыночные тенденции и реакция климатической промышленности. Системы фильтрации и обеспечения высокого качества внутреннего воздуха компании AAF International – новое направление деятельности компании ЛИКОНД на 2012 год. Прогнозы и перспективы украинского кондиционерного рынка на 2012 год. Участники: Владимир Степура, директор компании ЛИКОНД, Алексей Новожилов, руководитель отдела маркетинга компании ЛИКОНД (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).Нужна аккредитация. Телефоны: 200-25-03/04, e-mail public@publicity.com.ua , events@publicity.com.ua.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Псевдо-органик или сертифицированный органик? Имена, факты, комментарии». Участники: председатель Правления Федерации органического движения Украины Евгений Милованов, научный руководитель Центра «Полтава-Органик» Павел Писаренко, председатель Ассоциации «Чистая Флора» Михаил Стовпьюк. Участники приведут примеры безосновательного использования термина «органик» и европейской маркировки некоторыми псевдо-органическими производителями, не прошедшими необходимую сертификацию на соответствие правилам органического производства, однако уже представленными с обманчивыми этикетками в некоторых украинских торговых сетях. На конкретных примерах будет проведена презентация таких производителей и продуктов. Также будут подведены итоги развития в Украине органического сектора, и лучшие производители, переработчики, торговые марки и другие активные участники органического движения Украины будут награждены почетными дипломами (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 425-55-25, (050) 411-57-10, uaf@organic.com.ua.

* Пресс-конференция первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея Клюева об итогах работы Правительства Украины и, в частности, Минэкономразвития, в 2011 году и планах власти на следующий год.

* Состоятся парламентские слушания на тему: «Создание в Украине благоприятных условий для развития индустрии программного обеспечения». Организатор: Комитет по вопросам науки и образования.

* 15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Десятки миллионов долларов мимо бюджета страны". Речь пойдет о ситуации, сложившейся на одном из таможенных пунктов Украины, где наносится экономический ущерб государству на миллионы, происходит увеличению доли «теневого» импорта товаров. Участники пресс-конференции приведут примеры нарушений процедур таможенного контроля, искусственного затягивания в рассмотрении документов и таможенного досмотра грузов, их задержки, необоснованных требований документов, не имеющих отношения к таможенному контролю; озвучат «стоимость дружбы с таможней»: обсудят проект Таможенного кодекса Украины (ул.Крещатик. 4, конференц-зал). Телефон: 067-484-26-45. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: "Объявление результатов первого независимого аудита мясопродуктов украинского производства, проведенного в рамках проекта "Исследование качества мяса и продуктов мясопереработки - аудит украинских производителей". Участники: Юрий Чернобрывец, директор «Института потребительских экспертиз»; Алла Григоренко, зам.директора департамента контроля качества медицинских услуг, регуляторной политики и санитарно-эпидемического благополучия Минздрав Украины.

* Круглый стол, на котором эксперты проекта «Независимый аудит мяса и мясопродуктов", производители, - МХП, ПАТ «Кременчугмясо», МК «Ятрань», МК «Юбилейный», представители государственных контролирующих органов обсудят результаты экспертизы, проблему качества колбасных изделий и полуфабрикатов, наметят пути совершенствования качества и безопасности продуктов питания.

* Состоится торжественное заседание, посвященное празднованию 40-й годовщины создания Аграрного союза Украины. Участники проанализируют деятельность самоуправляющихся крестьянских структур за 40 лет, а также определят основные направления работы на ближайшую перспективу с учетом «Программы развития агропромышленного комплекса Украины до 2015 года» и проводимой в стране административной реформы. По окончании торжественного заседания - подход к прессе председателя Аграрного союза Украины Геннадия Новикова.

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