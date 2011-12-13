Главное на 13 декабря (вечер)

Финансы

Государственный бюджет на 2012 год должен быть принят до конца текущего года.

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в Украине Иваном ПОЧУХОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

При этом В.ЛИТВИН подчеркнул, что такая позиция «совпадает с настроениями большинства политиков».

Руководитель парламента отметил, что в бюджете на 2012 год нужно пересмотреть некоторые показатели, поскольку правительство подготовило «слишком оптимистичный вариант, запланировав рост ВВП в 5%». Международные финансовые структуры, по его словам, рекомендуют скорректировать эти показатели, и Кабинет министров Украины согласился с этим. «Лучше в случае дополнительных поступлений направить их на другие потребности, чем иметь нереалистичный бюджет», - сказал председатель ВР.

Среди наиболее острых бюджетных вопросов председатель Верховной Рады назвал финансирование льгот и цену на энергоносители. В частности, сказал он, принято решение о дополнительных выплатах некоторым категориям населения в следующем году. «Для нас это слишком болезненная тема, слишком большая статья расходов. Чем дальше от этих событий, тем сложнее об этом говорить. Правительство понимает их проблемы, особенно проблемы инвалидов, поэтому приняли решение о повышении пенсий, социальных выплат этим категориям», - сказал В.ЛИТВИН, отметив, что для этого нужны дополнительно 2 млрд. грн. «Нужно либо найти какие-то новые источники поступлений, либо сократить какие-то статьи», - отметил он.

Касаясь вопроса цены на энергоносители, которая пока не согласована, и от которой в значительной мере зависит расчет бюджетных показателей, руководитель парламента высказал мнение, что «нужно принимать бюджет, исходя из сегодняшних реалий». «Нужно его принимать, а в случае, если реалии будут оптимистичными, то высвобожденные средства будут направлены, в том числе на региональный уровень, где принимаются местные бюджеты», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также отметил, что в случае неприятия бюджета ежемесячные расходы Государственного бюджета не могут превышать 1/12 объема расходов, определенных законом о бюджете на предыдущий бюджетный период. «Мы не можем себе этого позволить, - сказал он. - По этому вопросу есть понимания и правительства, и соответствующая позиция Президента».

В.ЛИТВИН выразил надежду, что сотрудничество с МВФ в следующем году будет результативным. В частности, он отметил, что выполнены почти все требования соответствующего Меморандума. Вместе с тем, сказал он, не повышены тарифы на газ для населения, поскольку это приведет к подорожанию товаров. «Нельзя этот груз переводить на людей», - отметил председатель ВР.

В.ЛИТВИН также выразил благодарность за благотворительный взнос Чешской Республики в размере 2,6 млн. евро в Чернобыльский фонд.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон относительно гуманизации ответственности за преступления, совершенные в хозяйственной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андрей ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Верховная Рада приняла поданный Президентом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

Законом за совершение преступлений в хозяйственной сфере вместо наказания в виде лишения свободы введены санкции в виде штрафа. Штраф может быть заменен судом на другое наказание только в случае его неуплаты в срок, установленный судебным решением.

В то же время не была поддержана поправка оппозиции, которая предусматривала декриминализацию ст. 365 Уголовного кодекса, по которой осуждена бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Энергетика Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ допускает, что госбюджет на 2012 год может быть принят из расчета цены на газ 400 долларов, но не исключает ее пересмотра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге после посещения ГП «Укрметртестстандарт».

Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли завершены до конца текущего года переговоры с Российской Федерации о пересмотре цены на газ, Н.АЗАРОВ сказал: «Ох, если бы я знал».

В то же время, он отметил, что уже второй день продолжаются переговоры министра топлива и угольной промышленности Юрия БОЙКО с председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем МИЛЛЕРОМ относительно пересмотра цены на газ.

«Да, действительно, нам уже с бюджетом оттягивать нельзя. Следующая неделя - последняя сессионная, нам надо принимать бюджет, потому что от принятия государственного бюджета зависит принятие всех областных, районных, городских бюджетов. И поэтому нам надо его своевременно, до нового года, принять», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время, глава правительства подчеркнул, что госбюджет должен быть, прежде всего, реалистичным и не популистским. «Поэтому бюджет, прежде всего, должен быть реалистичным, а это означает: если нам придется платить 400 долларов за газ, значит, мы будем платить. У нас нет другого выхода. А это означает, что мы должны все абсолютно расчеты заложить на тот реалистичный вариант, который может быть», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время, премьер-министр отметил, что в случае, если удастся договориться с РФ о пересмотре цены на газ, «значит, Министерство финансов вместе с Министерством экономики пересмотрят все показатели, и будем менять тогда бюджет».

Государственный концерн «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» (Россия) зарегистрировали совместное предприятие ЗАО «Завод по производству ядерного топлива».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «ТВЭЛ».

Согласно сообщению, совместное предприятие внесено в единый государственный реестр юридических и физических лиц Украины 2 декабря.

Ранее, в соответствии с украинским законодательством была проведена процедура регистрации выпуска акций, которые распределяются между учредителями.

Согласно документам, соответствующие доли в акционерном капитале распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежит ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция - ОАО «ТВЭЛ». Таким образом, украинской стороне передано 75 001, а российской – 74 999 акций. Уставной капитал СП оплачен участниками в полном размере. Заканчивается регистрация СП в региональных органах.

«С завершением процесса создания совместного предприятия, строительство завода выходит на стадию практической реализации. После прохождения государственной экспертизы ожидается утверждение разработанного ТЭО Кабинетом министров Украины», - отмечается в сообщении "ТВЭЛ".

Справка УНИАН. В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.

Завод планируется разместить на площадке в пгт. Смолино (Кировоградская область).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планировалось завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.

Еврокомиссия пока не готова признать “Южный поток” приоритетным.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР, отвечая на просьбу прокомментировать заявления России о желании получить статус приоритетного для “Южного потока”.

“Южный поток” не был признан в качестве проекта европейского интереса. Европейская комиссия не может предвидеть на этом этапе, будет ли предоставлено какое-либо исключение для “Южного потока”, - заявил комиссар.

Он отметил, что Еврокомиссия уже заявляла и может лишь повторить, что она оставляет за собой право полностью оценить и проанализировать этот проект, как только его детали станут понятными.

“Все исключения могут быть предоставлены только на базе существующего законодательства ЕС. ЕС не будет изменять свое законодательство, действующее в сфере энергетики”, - сказал Г.ЭТТИНГЕР.

Социальная политика

Министерство социальной политики Украины намерено повысить порог совокупного дохода семей одиноких матерей с детьми для получения государственной помощи на детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА.

«На сегодня прорабатывается ситуация, согласно которой, мы надеемся, что мы дадим немного большее предложение в части повышения данного порога...» - отметил он, комментируя решение правительства отозвать ранее зарегистрированный в парламенте законопроект, который предусматривал выплату на детей одиноким матерям только в случае, если доход такой семьи ниже совокупного прожиточного минимума.

По словам В.НАДРАГИ, в данном законопроекте предусматривалось исчислять порог дохода для получения помощи по следующей схеме: если доход семьи ниже, чем средняя заработная плата по Украине (2700 грн.) в сумме с выплатой на ребенка (если в семье один ребенок — 1040 грн.), то есть это сумма около 3770 грн.

По словам представителя Минсоцполитики Виталия МУЩИНИНА, на сегодня в Украине более 570 тыс. одиноких матерей. Они получают 30% прожиточного минимума на ребенка до достижения им 18 лет.

«Есть категории граждан, не нуждающиеся в такой помощи», - говорит он.

По словам В.МУЩИНИНА, в случае введения порога дохода семьи, после которого не выплачивается помощь на ребенка, то есть если семья достаточно обеспечена, можно сэкономить средства и увеличить расходы по другим статьям. «За счет экономии данных средств предусматривается увеличить выплаты при беременности и родах, а также для малообеспеченных семей», - сообщил он.

Сельское хозяйство

По данным на 13 декабря аграрии собрали зерновые культуры с 15,3 млн. га площадей, что составляет 99% от прогноза, намолочено 57,951 млн. тонн зерна (в бункерном весе), что на 16,466 млн. тонн больше аналогичного показателя прошлого года. Такие данные УНИАН предоставили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

В том числе пшеница собрана с 6,7 млн. га (100% площадей) и намолочено 23,18 млн. тонн, что на 5,286 млн. тонн больше 2010 г. Ячмень намолочен с 3,7 млн. га (100%), собрано 9,477 млн. тонн, что на 0,241 млн. тонн больше 2010 г. Рожь убрана с 0,28 млн. га (100%), намолочено 0,604 млн. тонн, что на 0,093 млн. тонн больше 2010 г. Кукуруза собрана с 3,5 млн. га (98%), намолочено 22,344 млн. тонн, что на 10,293 млн. тонн больше 2010 г.

Украина с начала маркетингового года (МГ, 1 июля 2011 г. - 30 июня 2012 г.) экспортировала 7,523 млн. тонн зерна, что на 1,8 млн. тонн больше, чем за аналогичный период 2010-2011 МГ.

Такие данные УНИАН предоставили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, на внешние рынки было поставлено 2,23 млн. тонн пшеницы (на 0,041 млн. тонн меньше прошлого МГ), в том числе 1,136 млн. тонн (на 0,758 млн. тонн меньше) продовольственной и 1,095 млн. тонн (на 0,717 млн. тонн больше) фуражной, ячменя — 1,869 млн. тонн (на 0,48 млн. тонн меньше) , ржи — 0,006 млн. тонн (на 0,033 млн. тонн меньше), и кукурузы - 3,342 млн. тонн ( на 2,354 млн. тонн больше).

Кроме того, экспорт рапса составил 0,771 млн. тонн, что на 0,427 млн. тонн меньше против прошлого года.

Также сообщается, что на 9 декабря т.г. в портах и припортовых элеваторах имелось в наличии 1,065 млн. тонн зерна, в том числе 0,311 млн. тонн пшеницы, 0,158 млн. тонн ячменя, 0,589 млн. тонн кукурузы и 0,008 млн. тонн других зерновых. Загружено на корабли 0,394 млн. тонн, в том числе 0,129 млн. тонн пшеницы и 0,264 млн. тонн кукурузы.

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