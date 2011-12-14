ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Большой бизнес готовится к краху евро» пишет: пока правительства стран ЕС в темпе спасают единую валюту, бизнес готовится к жизни без нее: инвестиции сокращают, штаб-квартиры переносят, деньги перекачивают из бедных экономик в богатые…

http://delo.ua/world/bolshoj-biznes-gotovitsja-k-krahu-evro-169781/

* * *

Также «Дело» в публикации «Литвин пообещал Януковичу положить под елку бюджет» пишет: Президент Украины Виктор Янукович и Председатель Верховной Рады Владимир Литвин во вторник обсудили вопросы принятия государственного бюджета на 2012 год и проблемные вопросы завершения нынешнего года…

http://delo.ua/ukraine/litvin-poobeschal-janukovichu-polozhit-pod-elku-bjudzhet-169795/

* * *

«Дело» в публикации «Азарову не нравятся не только отечественные сосиски, но и детская одежда» пишет: премьер-министр настаивает на необходимости повышения качества детских товаров, продаваемых в Украине. Он также раскритиковал качество украинских сосисок и колбас…

http://delo.ua/ukraine/azarovu-ne-nravjatsja-ne-tolko-otechestvennye-sosiski-no-i-detska-169791/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Пить надо меньше», в котором пишет: в 2012 году населению следует готовиться к повышению тарифов на услуги холодного водоснабжения. Нацкомуслуг готовится внедрить методику, позволяющую повышать стоимость воды одновременно с ростом объема потребления. Этот механизм должен стимулировать бытовых абонентов вести учет и экономить потребляемые ресурсы. Однако на практике может получиться так, что рядовые потребители оплатят модернизацию отрасли, говорят эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1837645

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Старые песни без главной», в котором пишет: Апелляционный суд Киева начал рассмотрение по существу жалобы экс-премьера Юлии Тимошенко на решение Печерского районного суда, приговорившего ее к семи годам лишения свободы. Заседание сопровождалось беспорядками у здания суда, начавшимися из-за отказа милиции пропускать в здание народных депутатов и журналистов. Дело рассматривалось без осужденной, которая не смогла прибыть из-за плохого состояния здоровья. Отказав защите экс-премьера в отводе председательствующей судьи Елены Ситайло и коллегии судей, Апелляционный суд постановил "повторно вызвать подсудимую"…

http://www.kommersant.ua/doc/1837758

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Газ зашатался под ногами» пишет: заинтересованность Евросоюза участвовать в консорциуме по управлению украинской газотранспортной системой, а также политическая ситуация в России вносят коррективы в планы правительства Николая Азарова подписать новые договоренности между «Газпромом» и «Нафтогазом»…

http://finance.eizvestia.com/full/gaz-zashatalsya-pod-nogami

* * *

Также «Экономические известия» публикуют материал «Банки распустили людей», в котором пишут: во втором полугодии в банковском секторе массово сокращались штаты. Под руку попали как «розничные» специалисты, так и кредиторы. Эксперты отмечают, что разворот на 180 градусов возможен лишь с весенней оттепелью…

http://finance.eizvestia.com/full/banki-raspustili-lyudej

* * *

«Экономические известия» публикуют материал «Литвин посетит засекреченный оффшор», в котором пишут: Председатель Верховной Рады сегодня посетит с официальным визитом Республику Кипр. Именно в эту страну украинский бизнес выводит самые большие объемы капитала, после чего он возвращается в виде иностранных инвестиций. А новое соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения все еще не подписано…

http://state.eizvestia.com/full/litvin-posetit-zasekrechennyj-offshor

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «Депутаты решили пополнить казну за счет подержанных авто» пишет: увеличить доходы бюджета предлагают за счет вывода из тени налогов при покупке-продаже недвижимости и подержанных автомобилей. Законопроект об этом подал на днях в Раду регионал Андрей Пинчук…

http://www.segodnya.ua/news/14320130.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «За фиктивное банкротство и обман покупателей не посадят» пишет: Президент подписал закон о декриминализации и гуманизации ряда статей Уголовного кодекса…

http://www.segodnya.ua/news/14320116.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Государство хочет создать в рунете черные списки» пишет: лига безопасного интернета вместе с бизнесом и чиновниками подготовила законопроект, обязывающий операторов блокировать сайты с противозаконным контентом. Проект преследует благую цель - борьбу с детской порнографией, но может привести к появлению полноценной интернет-цензуры, опасаются эксперты…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1452305/porno_protiv_ekstremizma

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Граждане раньше проигравших партий оспорили в судах результаты выборов» пишут: первыми результаты выборов Госдумы оспорили в суде не проигравшие партии, а простые граждане…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1452304/iski_s_bolotnoj

* * *

Издание «Известия» в публикации «Под Новый год «Боржоми» пустят в Россию» пишет: Роспотребнадзор готов разрешить поставки в Россию минеральной воды и коньяка Sarajishvili…

http://izvestia.ru/news/509552

(УНИАН)